В Украине курс доллара побил рекорд за месяц

На вторник, 8 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,75 грн;

1 евро – 32,81 грн;

10 российских рублей – 3,65 грн.

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Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился еще на две копейки после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. Это самый высокий курс доллара в Украине за месяц, с 8 августа. А за неделю – с 1 по 8 сентября – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 19 копеек.

Курс евро в то же время снизился на пять копеек после роста на 13 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей 8 сентября тоже упала на пять копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 7 сентября, доллар на межбанке подорожал на три копейки в покупке и на две – в продаже. Американская валюта на завершение торгов стоила 27,76/27,78 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 11 копеек в покупке и на девять копеек в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,84/32,84 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. А согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не представил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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