Курс доллара в Украине побил рекорд более чем за 1,5 года

На вторник, 22 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,20 грн;

1 евро – 33,20 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

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Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился еще на две копейки после роста на шесть копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 15 по 22 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на 20 копеек. К 22 сентября курс доллара достиг максимума с января 2019 года, то есть побил рекорд более чем за полтора года.

Курс евро снизился на 15 копеек после роста на 18 копеек в предыдущий банковский день. В целом евро же находится на максимальных уровнях за два с половиной года. Стоимость 10 российских рублей 22 сентября снизилась на четыре копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 21 сентября, доллар на межбанке вырос на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,23/28,25 грн (покупка/продажа). Евровалюта при этом подешевела на 16 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,18/33,21 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. Также ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар. Также глава Минфина объяснил, что происходит с госдолгом Украины:

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Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем обзоре для Украины не представил расчетный курс доллара. Это может быть связано с тем, что коронакризис усложнил составление среднесрочных прогнозов.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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