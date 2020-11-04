Курс доллара в Украине откатился после заметного роста

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 5 ноября

На четверг, 5 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

04.11 05.11 Изменение 1 доллар США 28,60 грн 28,51 грн - 0,09 1 евро 33,48 грн 33,43 грн - 0,05

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По сравнению со значениями 4 ноября курс доллара снизился на девять копеек после роста на две копейки в предыдущий банковский день, когда гривня обновила минимум с 28 января 2018 года.

Тем не менее за последнюю неделю – с 29 октября по 5 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 11 копеек.

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Курс евро снизился на пять копеек после скачка на 19 копеек вверх в предыдущий банковский день.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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