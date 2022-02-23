Курс доллара в Украине оказался у "красной линии" – к чему готовиться украинцам

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 23 февраля

Доллар в Украине дорожает / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 23 февраля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,99 грн;

1 евро – 32,90 грн;

1 злотый – 7,24 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 51 копейку (28,99 грн – самый высокий показатель за 4 года), а евро – на 61. Курс злотого стал выше на 12 копеек, а курс рублей – на 4.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

22 февраля доллар подорожал на 44 копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 29,04/29,06 грн (покупка/продажа).

Евро подорожал на 54 копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,95/32,97 грн (покупка/продажа).

К чему готовиться дальше

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, считает, что сейчас рынок находится под прессингом продавцов. НБУ активно заливает рынок долларом, чтобы сбить ажиотаж. Настроения на рынке по большей части пессимистические.

Риски эскалации остаются, и это отражается в стремительных покупках на открытии. Эксперт считает, что дальнейшее движение курса будет зависеть исключительно от поступающих новостей.

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Раньше мы рассказывали, на какой отметке доллар окончательно "угомонится" и сколько украинцу нужно денег на первое время в другой стране.