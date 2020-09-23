Курс доллара в Украине балансирует на уровне годовых максимумов

На четверг, 24 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|23.09
|24.09
|Изменение
|1 доллар США
|28,21 грн
|28,19 грн
|- 0,02
|1 евро
|33,12 грн
|32,96 грн
|- 0,08
Таким образом, по сравнению со значениями 23 сентября курс доллара снизился на две копейки после роста на копейку в предыдущий банковский день. За неделю – с 18 по 24 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на семь копеек. Курс доллара остается на максимальных отметках с января 2019 года.
Курс евро на 24 сентября при этом снизился на 16 копеек – до 32,96 гривни. Евровалюта опустилась ниже психологической отметки в 33 гривни впервые с 11 сентября.
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Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году. При этом он напомнил, что в 2020 году бюджетный показатель курса доллара пришлось снижать.
Тем временем эксперты предупреждают, что вместе с долларом вырастет стоимость импортных товаров, в частности, продуктов. А еще подорожают топливо и бытовая техника:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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