Курс доллара в начале 2021 года: есть ли причины для обесценивания гривни

После выхода из локдауна отложенный спрос даст о себе знать, говорят аналитики

Первый квартал 2021 года ожидается сложным для украинцев. Главная причина – январский локдаун. Сайт "Сегодня" традиционно публикует консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на I квартал 2021 года. О том, каким будет курс доллара в начале года – разбирались эксперты сайта "Сегодня".

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Опрошенные журналистами издания аналитики в отношении того, каким будет к концу марта курс гривни, практически единодушны: в пределах 28,5-29 за доллар.

Вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский говорит:

"Никаких фундаментальных причин для резкой девальвации или укрепления обменного курса нет. Как и в 2020 году, будем наблюдать валютные качели. Например, декабрьский всплеск расходов госбюджета может привести к усилению девальвационных процессов в январе 2021 года с постепенным укреплением гривни к концу I квартала. Если не будет никаких внутренних и внешних шоков, обменный курс в марте окажется 28-28,5 грн/долл.".

А руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин добавил: на протяжении I квартала все будет зависеть от того, с каким курсом страна войдет в локдаун и как долго он продлится.

В этот период эксперт ожидает стабильную ситуацию на рынке ввиду низкой деловой активности. Но после выхода из локдауна отложенный спрос даст о себе знать, давление на гривню увеличится, она начнет дешеветь, опустившись до 29 за доллар.

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Напомним, ранее экономисты дали прогноз на сколько вырастут цены в начале 2021 года.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в первом квартале 2021 года".

Видео: Сегодня

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