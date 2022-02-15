Курс доллара устроил настоящие "качели": что происходит с гривней

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 16 февраля:
|15.02
|16.02
|Смена
|1 доллар США
|28,53 грн
|28,24 грн
|-0,29
|1 евро
|32,32 грн
|32,02 грн
|-0,30
По сравнению с курсом НБУ на вторник, 15 февраля, курс доллара упал на 29 копеек, а евро – на 30 копеек.
Далее по теме
Что происходит на рынке валют?
Как рассказал в эфире "Украина 24" инвестиционный аналитик Сергей Фурса, экономических причин для сильной девальвации гривни нет и скачки на валютном рынке происходят из-за психологического фактора.
Речь идет о раздувании темы возможного широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Новости на эту тематику влияют на поведение инвесторов, что и вызывает скачки курса.
По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, нерезиденты сократили свои портфели украинских ОВГЗ на 13,51 млрд грн – до 79,14 млрд с начала года.
Это, безусловно, плохо влияет на гривню, а вот поддержку национальной валюте оказывает негативное сальдо торгового баланса (разница между объемами экспорта и импорта).
Эксперт считает, что на этой неделе гривня будет колебаться у отметки 28,15 грн, а евро, с высокой долей вероятности, ослабнет до 31,85 грн.
"Сегодня" также писали, как ситуация на рынке валют повлияет на рынок недвижимости, и рассказываем, что еще влияет на курс доллара.