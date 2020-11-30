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Курс доллара устремился в новый диапазон – прогноз

30 ноября, 11:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Гривня остается под серьезным давлением

Доллар после роста официального курса 30 ноября на межбанке держится на отметке 28,46 гривни. Рынок удостоверился в ожиданиях по поводу отношении сотрудничества с МВФ – после сообщения, что фонд не планирует давать Украине экстренную помощь в связи с пандемией коронавируса. Курс в ближайшее время может уйти в диапазон 28,5-28,6 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, гривня и дальше будет находиться под давлением.

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Кроме ситуации с МВФ, на ситуацию влияют изменения бюджета-2021 – например, очередные планы получить крупные доходы от приватизации госимущества. В предыдущие годы бюджету не удавалось выполнить этот план по доходам.

В тренде
Валюта дорожает: официальный курс доллара и евро
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Также рынок следит за данными по новым заражениям COVID-19 и ждет решений относительно дальнейших шагов по преодолению неконтролируемого роста числа заболеваний.

Напомним, намерения Кабмина ввести новогодний локдаун на три-четыре недели, включающие в себя все праздники, неминуемо отразится на курсе гривни. Сайт "Сегодня" уже разобрался, как тотальный карантин повлияет на курс гривни.

А о том, кому помогут деньгам в случае тотального карантина, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар межбанк курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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