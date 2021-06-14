Курс доллара снова упал – НБУ

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 15 июня

Курс доллара падает / Фото: Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 15 июня:

14.06 15.06 Изменение 1 доллар США 27,04 грн 26,99 грн - 0,05 1 евро 32,79 грн 33,70 грн - 0,09

Реклама

По сравнению со значениями 14 июня курс доллара упал еще на 5 копеек после снижения на 7 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" остался на минимуме с 14 июля 2020 года, то есть почти за 11 месяцев. За неделю – с 3 по 10 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 30 копеек.

Курс евро тоже снизился. Евровалюта просела на 9 копеек после падения на 20 копеек днем ранее.

Реклама

Читайте также: Доллар стремительно дешевеет: продавать или покупать валюту

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, как изменятся пенсии украинцев в начале июля, узнавайте из сюжета "Сегодня":