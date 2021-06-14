Українська
$ 27,04
32,79
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Курс доллара снова упал – НБУ

14 июня 2021 16:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 15 июня

Курс доллара падает

Курс доллара падает / Фото: Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 15 июня:

14.0615.06Изменение
1 доллар США27,04 грн26,99 грн- 0,05
1 евро32,79 грн33,70 грн- 0,09
Реклама

По сравнению со значениями 14 июня курс доллара упал еще на 5 копеек после снижения на 7 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" остался на минимуме с 14 июля 2020 года, то есть почти за 11 месяцев. За неделю – с 3 по 10 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 30 копеек.

Курс евро тоже снизился. Евровалюта просела на 9 копеек после падения на 20 копеек днем ранее.

Не пропусти!
Пожар в отеле сборной Словакии в Питере: а через несколько часов матч на Евро-2020
Реклама

Читайте также: Доллар стремительно дешевеет: продавать или покупать валюту

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, как изменятся пенсии украинцев в начале июля, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Доллар в Украине рухнул на 10-месячное
Доллар в Украине рухнул на 10-месячное "дно": официальный курсФинансы
Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделю
Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделюЭкономика
Рост зарплат чиновников и странная индексация пенсий – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Рост зарплат чиновников и странная индексация пенсий – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
Нацбанк опустил доллар и серьезно обвалил евро: официальный курс на выходные
Нацбанк опустил доллар и серьезно обвалил евро: официальный курс на выходныеФинансы
Доллар побил антирекорд за 11 месяцев: курс НБУ
Доллар побил антирекорд за 11 месяцев: курс НБУФинансы
Доллар стремительно дешевеет: продавать или покупать валюту
Доллар стремительно дешевеет: продавать или покупать валютуФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять