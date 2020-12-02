Курс доллара снизился после роста, евро дорожает

На четверг, 3 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

02.12 03.12 Изменение 1 доллар США 28,56 грн 28,44 грн - 0,12 1 евро 34,22 грн 34,32 грн + 0,10

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По сравнению со значениями ц декабря курс доллара снизился на 12 копеек роста на шесть копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 26 ноября по 3 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте на шесть копеек.

Курс евро вырос еще на 10 после повышения на семь копеек днем ранее. Стоимость евровалюты впервые с февраля 2018 года находится выше психологической отметки в 34 гривни. Ранее эксперт уже объяснял сайту "Сегодня", почему курс евро в Украине быстро растет.

В тренде Доллар и евро стали еще дороже: курс Нацбанка

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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