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Курс доллара снизился после роста, евро дорожает

2 декабря, 16:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 3 декабря

На четверг, 3 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

02.1203.12Изменение
1 доллар США28,56 грн28,44 грн- 0,12
1 евро34,22 грн34,32 грн+ 0,10
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По сравнению со значениями ц декабря курс доллара снизился на 12 копеек роста на шесть копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 26 ноября по 3 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте на шесть копеек.

Курс евро вырос еще на 10 после повышения на семь копеек днем ранее. Стоимость евровалюты впервые с февраля 2018 года находится выше психологической отметки в 34 гривни. Ранее эксперт уже объяснял сайту "Сегодня", почему курс евро в Украине быстро растет.

В тренде
Доллар и евро стали еще дороже: курс Нацбанка
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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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