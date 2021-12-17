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Курс доллара пошел на взлет. Что ждет украинцев на следующей неделе

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
17 декабря, 16:31
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 20 декабря
НБУ рассчитал новый курс
НБУ рассчитал новый курс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 20 декабря:

17.1220.12Изменение
1 доллар США27,19 грн27,25 грн+0,06
1 евро30,84 грн30,86 грн+0,02

По сравнению с курсом НБУ на пятницу 17 декабря, доллар подорожал на 6 копеек, а евро на 2 копейки.

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Что будет с курсом доллара дальше

Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, на текущей неделе нерезиденты нарастили свой портфель гривневых ОВГЗ на 1,4 млрд грн, но при этом продали почти половину всех долларовых ОВГЗ – на 638 млн долларов.

Он предполагает, что в ближайшее время гривня продолжит колебаться в диапазоне 27,2-27,3 грн за доллар. При появлении на рынке энергоимпортеров, курс может двинуться к локальному осеннему максимуму – 27,4 грн за доллар.

Как ранее рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, в последнее время курс гривни испытал серьезное давление, напрямую вызванное геополитическими причинами, и которое было усилено сезонной слабостью.

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