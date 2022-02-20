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Курс доллара: почему снова "американские горки"

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня
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20 февраля, 06:21
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Отчего гривню снова лихорадит, и надо ли срочно покупать валюту

На уходящей неделе доллар хорошо потрепал нервы украинцам. За пять рабочих дней было все: резкий взлет курса, такое же падение, плавный подъем, переходящий в стабильность. Но в итоге гривня заметно ослабела. Что происходит на валютном рынке, чего ждать от курса к концу февраля, и что делать с валютой, рассказали эксперты "Сегодня".

Это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Страсти начались в понедельник: наличный доллар, медленно дорожавший на выходные, когда межбанк и коммерческие банки не работают и подкрепления валютой нет, резко взлетел в первый рабочий день недели почти до 29 гривен (+60 коп.). Во вторник и среду – падение на 50 копеек, к пятнице – снова подъем на 20 копеек, до 28,55. Спрэд (разница между курсами покупки и продажи), расширившийся в одночасье с 25 коп. до 60 коп., так же быстро сузился до 27 коп. Это дало надежду, что новых обвалов гривни пока не ожидается. Но в субботу доллар подорожал на 8 копеек, а спрэд расширился до 37 копеек. То есть подорожание произошло за счет роста курса продажи и снижения курса покупки, а это означало: продавцы валюты ожидают очередного падения гривни.

Максимальный курс, по которому можно сдать наличный доллар – 28,33 грн (на 28 коп. дороже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 28,34 грн (на 35 коп. дороже, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в пунктах обмена и банках, работающих на приобретение валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 28,50 грн/доллар, но при этом курс покупки не выше 28,20.

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Нацбанк также всю неделю "играл" курсом вверх и вниз. После 28,03 грн/доллар в понедельник – сразу 28,54 во вторник, 28,24 в среду, 28,09 в четверг и 28,30 в пятницу. То есть ежедневные колебания 1-2%. На понедельник, 21 февраля, регулятор ослабил гривню еще на 4 коп., установив курс 28,34 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что причины стремительного удорожания доллара и такого же быстрого его удешевления – политические, а не экономические.

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"Как только политическая ситуация чуть успокоилась, началась ревальвация гривни, как только обострилась – украинские покупатели валюты в очередной раз "наступили на грабли", поддались панике, чем умело воспользовались валютные спекулянты. Но когда Нацбанк начал продавать валюту, курс тут же откатился", – анализирует Александр Охрименко.

Олег Пендзин отметил решительные действия НБУ, который только за четверг продал 80 млрд долларов и смог удержать гривню от неконтролируемого пике. По его словам, шаг был вынужденным: в минувший вторник на аукционе по продаже гривневых ценных бумаг Минфину удалось привлечь мизер – всего 66,5 млн грн, тогда как ранее счет шел на 10-20 миллиардов.

Андрей Шевчишин уверен, что на курс доллара сейчас в первую очередь влияет не экономика, а геополитическая ситуация и эскалация на Донбассе.

"Украина и представители НАТО не фиксируют отвода российских войск, а западные партнеры продолжают настаивать на высоких рисках эскалации. Именно на этот фон реагируют нерезиденты, которые под влиянием эмоций активизируют выход из украинских активов. В частности, портфель ОВГЗ нерезидентов похудел с начала февраля на 4,7 млрд грн, а с начала года на 15,8 млрд грн (около 15%)", – говорит Андрей Шевчишин.

Такого же мнения и Максим Орыщак.

"Ситуация, которая привела к серьезным колебаниям курса в течение недели, носила медийный характер, а не фактическую угрозу раздела территорий, или нападения на страну. Поэтому, возможно, спекулятивного роста стоимости доллара к уровню 30 грн и не произошло", – подытожил Максим Орыщак.

Чего ожидать на неделе

Трое экспертов уверены, что ситуация с курсом останется сложной, и лишь Максим Орыщак надеется на его стабилизацию.

"Причина стабильности в том, что ситуация вокруг отношений России и Украины становится менее напряженной, – говорит Максим Орыщак. – Информационный натиск ослабевает, и политические отношения нашей страны с восточным соседом уже меньше интересуют западные СМИ.

Среди факторов давления на гривню сохранятся инфляционные риски, что будет провоцировать людей накапливать доллары и евро и тратить меньше денег. Среди факторов поддержки гривни выделим геополитику, как первоочередной, затем спрос на валюту, и в третью очередь – монетарную политику Нацбанка. Повышение регулятором учетной ставки до 10% в январе и готовность продолжать ужесточение весной сдержат падение гривни".

Максим Орыщак говорит, что с 21 по 27 февраля средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 28 – 28,6 грн.

Другие аналитики менее оптимистичны.

"Следующая неделя сохранит высокую волатильность (переменчивость), с ориентиром на геополитический риск, – объясняет Андрей Шевчишин. – С учетом того, что нерезиденты ориентируются именно на заявления западной прессы, они могут предпринять очередные агрессивные продажи украинских ОВГЗ, и курс может вернутся к отметкам 29 грн за доллар. При их отсутствии рынок стабилизируется в границах 28-28,5 грн за доллар".

Александр Охрименко говорит, что курс доллара будет зависеть от того, как покупатели валюты станут реагировать на очередной вброс информации на тему "Путин нападет".

"События прошлой недели показывают: в этом случае вероятность паники, скупки доллара, спекулятивного роста курса велика", – констатировал эксперт.

Олег Пендзин также ожидает повторения сценария с колебаниями курса вверх-вниз. Нацбанк их будет сглаживать продажей валюты, поэтому значительных скачков курса от 28,5 грн/доллар Пендзин не прогнозирует.

Продавать или покупать валюту

Эксперты советуют осторожно подходить к операциям с валютой.

"Приобретение валюты, как средства накопления и защиты от девальвации, все еще хорошее решение на долгосрочную перспективу. Но если есть желание заработать на спекуляциях, то в первую очередь важно помнить о риске потерь, а уже потом думать о возможности легкого заработка", – разъяснил Максим Орыщак.

Андрей Шевчишин уточнил: покупать доллары сейчас имеет смысл, если курс откатится к 28 грн/доллар и ниже.

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