Курс доллара на межбанке упал к годовым минимумам: что дальше

Национальный банк может выйти на рынок с интервенцией и выкупить излишки иностранной валюты, считают аналитики

Доллар снова подешевел / Фото: Сегодня

Доллара 17 мая после снижения официальному курсу Нацбанка колеблется на межбанке вблизи годовых минимумов – 27,57 грн/долл. Безналичный курс в ближайшие время, вероятно, будет в диапазоне 27,5-27,65 грн/долл. При подходе к отметке 27,5 гривен за доллар НБУ может выйти на рынок для покупки излишней валюты. А наличный доллар в банках может составить 27,7/27,9 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Гривня удержалась, несмотря на то, что в первом квартале 2021 года ВВП Украины сократился на 2%.

"Очевидно, что результаты падения экономики связаны с карантинными ограничениями, поэтому уже заложены в тенденции гривни. Соответственно, во втором квартале будет восстановление, часть которого будет сформирована низкой базой сравнения... В свою очередь, нерезиденты выкупили ОВГЗ всего на 139 млн гривен, поэтому говорить об их активной позиции пока не приходится. В результате гривня еще не имеет таких сильных позиций", – отметил Шевчишин.

По данным портала Minfin, торги по доллару на межбанке 17 мая активны с самого утра, но крупных лотов пока почти нет. Идут операции по суммам до 500 тысяч долларов при относительном равновесии спроса и предложения.

Курс доллара на межбанке 17 мая

А о том, почему доллар подешевел в начале мая, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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