Курс доллара летит на дно: что происходит на черном рынке

Рассказываем, сколько стоит доллар у спекулянтов 17 июня

Сколько стоит доллар 18 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На выходных доллар свернул с курса роста на курс падения. Сказать это можно как о продаже валюты, так и о стоимости банкноты при покупке.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, обновленные данные по состоянию на утро субботы 18 июня показывают, что курс продажи доллара составляет 35,64 грн (в прошлый день – 35,71 грн), а покупки – 35,50 грн (в прошлый день – 35,54 грн).

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти, – 35,5 грн/долл., а самый высокий – 36 грн/долл.

Мониторинг доллара на черном рынке 18 июня / Фото: скриншот

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Что будет с долларом на следующей неделе

Как рассказал ранее "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак, на следующей неделе с 20 по 26 июня гривня будет вести себя стабильно по отношению к доллару США и евро. Средний курс продажи до конца месяца сохранится в рамках 35,5-36,5 грн за доллар, и 37,5-37,8 грн за евро.

Также мы писали ранее, где украинцам выгоднее всего покупать доллары, а также какие доллары отказываются принимать обменники.