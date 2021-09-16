Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Что рассмотрит СНБО в пятницу? Что рассмотрит СНБО в пятницу? 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Буде-Глимт - Заря: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Курс доллара и евро ушел вниз

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
16 сентября, 16:33
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару на 17 сентября
Доллар снова подешевел
Доллар снова подешевел

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на 17 сентября:

16.0917.09Изменение
1 доллар США26,65 грн26,67 грн-0,02
1 евро31,52 грн31,37 грн-0,15

Доллар и евро по официальному курсу снова снизились в цене. Американская валюта подешевела на 2 копейки, а евро стал ниже на 15 копеек.

Что происходит на валютном рынке

Реклама

Как говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер, на украинском рынке на первый план выходит потребность компаний в гривне для скорых налоговых отчислений в бюджет. Он считает, что следует ожидать небольшого ослабления гривны до отметок 26,75 за доллар и 31,45 за евро.

По словам аналитика, экспортеры активно продают валюту, но и импортеры пытаются не упустить момент и успеть конвертировать средства по более выгодному курсу.

Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
Реклама

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.65

Евро (€)

31.52

Российский рубль (₽)

0.37

Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять