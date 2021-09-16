Курс доллара и евро ушел вниз

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на 17 сентября:
|16.09
|17.09
|Изменение
|1 доллар США
|26,65 грн
|26,67 грн
|-0,02
|1 евро
|31,52 грн
|31,37 грн
|-0,15
Доллар и евро по официальному курсу снова снизились в цене. Американская валюта подешевела на 2 копейки, а евро стал ниже на 15 копеек.
Что происходит на валютном рынке
Как говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер, на украинском рынке на первый план выходит потребность компаний в гривне для скорых налоговых отчислений в бюджет. Он считает, что следует ожидать небольшого ослабления гривны до отметок 26,75 за доллар и 31,45 за евро.
По словам аналитика, экспортеры активно продают валюту, но и импортеры пытаются не упустить момент и успеть конвертировать средства по более выгодному курсу.
Как менялся курс:
- В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.