Куба отказалась от двух валют. Уникальная система 26 лет была "фишкой" страны

Со следующего года кубинцы будут жить, как все – с одной нацвалютой

Власти Кубы решили отказаться от двойной валютной системы, которая была уникальной особенностью страны в течение 26 лет. С 1 января 2021 года кубинское песо (CUP) и кубинское конвертируемое песо (CUC), которые в настоящее время используются одновременно, будут объединены.

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Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, передает Deutsche Welle.

Обменный курс новой единой валюты будет установлен на уровне 24 песо за один доллар США. Сейчас курс CUP – 25 песо за один доллар, а курс CUC – одно песо к одному доллару. Унификация кубинских валют планировалась давно, но экономическая реформа не продвигалась из-за страха перед гиперинфляцией.

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Пока что кубинскими песо пользуются сами жители Кубы, а конвертируемое песо применяют в основном в туристической отрасли. Зарплаты в конвертируемых песо считаются окладами в твердой валюте, которые дают ряд преимуществ. их частично получают также сотрудники государственных учреждений.

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Напомним, Мигель Диас-Канель стал президентом Кубы в октябре 2019 года. Выбирал его не народ, а парламент – Национальная ассамблея народной власти. До этого политик год фактически руководил страной в качестве председателя Государственного совета. Диас-Канель стал первым президентом республики после восстановления этой должности в феврале 2019 года. За это кубинцы проголосовали на референдуме.

Рассматривать либерализацию государственного курса, предусмотренного новой конституцией, депутаты Национальной ассамблеи народной власти начали еще в 2018 году.

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