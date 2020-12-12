Прощай, COVID-19: как страны "монетизируют" коронавирус, в том числе Украина

Несмотря на то, что пандемия коронавируса длится меньше года, многие страны уже "увековечили" ее в нумизматической продукции. Это неординарное событие, во-первых, потому, что планы по выпуску монет обычно составляются на год вперед. Например, Нацбанк Украины еще в мае сообщает о том, какие монеты он будет чеканить в следующем году.

Реклама

Во-вторых, ни одна другая эпидемия даже спустя годы не нашла отражение в нумизматической продукции настолько широко, как пандемия COVD-19. Из чего можно сделать вывод: влияние пандемии COVID-19 на человечество намного сильнее, чем предыдущих эпидемий. Таких, например, как SARS (2002 года) или лихорадка Эбола (2015-й).

Украина: "Передовая"

Символика многих монет так или иначе говорит о победе над коронавирусом, которой, впрочем, еще нет.

С 12 октября этого года в Украине введена в обращение коллекционная монета из нейзильбера номиналом 5 гривен "Передовая". На ее аверсе изображен знак "V", символизирующий победу. На реверсе – лица медика и военного, скрытые под масками. Именно представители этих двух профессий сегодня находятся на передовой. Одни – защищая страну от внешнего агрессора, другие – спасая людей от опасной болезни.

"Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта, и только прилагая общие усилия можно победить", – объясняют в Нацбанке идею монеты.

Реклама

Решение отчеканить монету, посвященную пандемии, пришло недавно. Раньше в плане выпуска памятных монет на 2020 год в категории "Другие" значилась монета "Пограничные войска Украины". Сейчас вместо нее появилась монета "Передовая".

Купить в Нацбанке эту монету уже, к сожалению, нельзя. Как, скорее всего, и в банках-партнерах. Коллекционные монеты очень быстро попадают на вторичный рынок и перепродаются с наценкой. Так, если Нацбанк определил розничную цену этой монеты в 68 грн, то на нумизматических сайтах ее можно купить от 102 грн до 180 грн.

США: "Трамп побеждает коронавирус"

Самая первая монета, посвященная коронавирусу, появилась в США. Правда, не совсем настоящая – сувенирная. Она была выпущена еще в апреле и продавалась в магазине сувениров в Белом доме.

На аверсе монеты изображен коронавирус на фоне Земного шара и надписи: "Мир против коронавируса. Вместе мы сражались с невидимым врагом". На обратной стороне – трибуна, за которой Трамп проводил брифинги, и надписи "Оперативная группа COVID-19" и имена: президент Дональд Трамп, вице-президент Майкл Пенс и др.

Реклама

Американцы давно заметили, что Трампу нравятся т. наз. "президентские монеты" с его изображением или упоминанием о нем. За время его президентства вышло с дюжину таких монет – больше, чем при любом другом президенте. Однако "ковидная" монета многих возмутила: пандемия в самом разгаре, каждый день тысячи новых больных, а на монете надписи в прошедшем времени. Что, пандемия уже побеждена?

Похоже, Трамп хочет войти в историю именно как победитель ковида. Потому что в ноябре на сайте сувенирного магазина Белого дома появилось объявление о скором выходе еще одной монеты – "Дональд Трамп побеждает COVID". Правда, как будет выглядеть эта монета, пока держат в секрете.

Китай: "Прощай, COVID-19"

Вот кто действительно имеет право праздновать победу над COVID, – так это Китай. В стране, с которой началось распространение этой заразы по миру, сейчас регистрируется всего по 10-20 новых случаев в день.

Китай также отметился монетой, посвященной ковиду. Уже настоящей, коллекционной. Из чистого серебра, весом 30 граммов и диаметром 4 см. На монете изображен микроскоп, в который вставлен пистолет, и разлетающийся на множество кусочков уничтоженный вирус.

Реклама

"Covid-19. Прощай!" – написано по кругу монеты достоинством 10 юаней. На обратной стороне – традиционный для китайских коллекционных монет дворцовый комплекс в Пекине, "Запретный город".

Венгрия: "Героям пандемии коронавируса"

Венгрия – одна из немногих стран, которая выпустила не коллекционные, а юбилейные монеты, посвященные COVID. Это значит, что ими можно будет пользоваться как обычными монетами, рассчитываясь в магазинах и т. д.

В тренде Украинцы теперь могут получить карантинные 8000 гривен – условия

"Героям пандемии коронавируса" посвящены монеты достоинством 10 и 20 форинтов.

Тираж этих монет огромен, как для Венгрии – 2 млн экземпляров. "Основная цель Центрального банка – сделать эти монеты доступными как можно более широкому кругу населения, чтобы их можно было встретить при оплате наличными и при повседневных покупках", – говорится на сайте Центробанка Венгрии.

Испания: "Спасибо! Профессионалам в борьбе с Ковид-19"

Это первая коллекционная монета евро, посвященная ковиду и борьбе с ним. Испания выпустила серебряную коллекционную монету номиналом 30 евро. На аверсе в центре – контуры Испании в цветах флага, вокруг – фигурки людей разных профессий (учителя, пожарного, фермера и т. д.), а в нижней части – две пары аплодирующих ладоней. Символика напоминает о том, что весной, во время первой вспышки, люди благодарили бригады медиков массовыми аплодисментами.

Серый круг ниже карты – так называемые "скрытые изображения", которые очень любит Королевский монетный двор Испании. Под разными углами зрения на этом круге можно увидеть символ ковида, аплодирующие руки, цифру 20 (год выпуска) и логотип монетного двора.

Маски и защитные костюмы на монетах

Сан-Марино посвятила 10-евровую монету из серебра своей государственной больнице, где лечатся больные COVID-19, – "Институту социальной безопасности".

Литва выпустила монеты "Надежда", или "Луч надежды" – 1,5 евро из никеля и 5 евро из серебра. На аверсе изображена стрелка измерительного прибора, достигшая критического значения. На реверсе – луч света и год – 2020, тень от которого образует слово "SOS".

Франция назвала монету в 2 евро "Медицинские исследования – Герои", объясняя, что она символизирует победу человечества над вирусами.

Россия запечатлела на своей 25-рублевой монете медиков в защитных костюмах.

Несколько стран – вряд ли случайно – выпустили в этом году монеты, посвященные богам и богиням здоровья (Гана, Ниуэ и др.). Канада и Великобритания изготовили медали в виде монет – "Признание" и "Сила доброты" соответственно. Ими награждают медиков, которые спасают людей от COVID-19.

Напомним, что Великобритания уже начала массовую вакцинацию своих граждан от коронавируса. Подробности – в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама