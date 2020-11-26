Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросов

Наступающий год принесет украинским пенсионерам как радости, так и огорчения. Те, кто получал меньше всех – получат больше, а вот те, кто дожил до пенсии, но недозаработал стажа – останутся без пенсии еще три года.

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Сайт "Сегодня" подготовил 7 подробных ответов на вопросы об изменении пенсионного законодательства с 2021 года.

Как изменятся минимальные пенсии?

Они останутся прежними. Дело в том, что соцстандарты, которые повысят с 1 декабря 2020, с 1 января 2021 года не изменятся. Поэтому минимальная пенсия сохранится равной прожиточному минимуму (ПМ) для нетрудоспособных – 1769 грн. Напомним: с 1 декабря ПМ увеличится на 57 грн, с 1712 до 1769 грн.

Как изменятся пенсии у ветеранов труда?

Их пенсии должны увеличиться. Сейчас пенсионеры старше 65 лет, имеющие 35 лет стажа и более (женщины – 30 лет), получают пенсию не меньше 40% минимальной зарплаты или 2000 грн. Если с 1 января минзарплата вырастет до 6000 грн (закон о госбюджете на 2021 год, где заложена такая норма, пока не принят), то минимальные пенсии увеличатся до 2400 грн. Пенсии ветеранов, большие чем 2400 грн, пересчитывать не будут.

Кто из 60-летних не получит году пенсию?

С 1 января 2021 года минимальный страховой стаж (стаж легальной работы, с которой работодателями уплачены взносы в Пенсфонд) увеличится на 1 год, до 28 лет. Те, кому исполнится 60 лет в 2021 году, получат в следующем году пенсию, если у них на 1 января будет стаж не менее 27 лет, а на 31 декабря – соответственно 28 лет. Остальным придется либо докупать пенсионный стаж (см. ниже), либо работать до 63 лет и заработать хотя бы 20 стажа.

Отберут ли социальные пенсии у тех, кто их уже получает?

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Нет. Уже назначенные социальные пенсии будут выплачивать с 1 января 2021 года в том же размере, что и с 1 декабря 2020 года – 1769 грн (ПМ для нетрудоспособных). Сохранятся неизменынми и пенсии по инвалидности.

Кому сейчас положена социальная пенсия?

Правильно она называется "социальная помощь". Положена 60-летним, имеющим не менее 15 лет страхового стажа и уровень доходов, меньше прожминимума для нетрудоспособных на каждого члена семьи (сейчас 1712 грн, с 1 декабря 2020 года – 1769 грн).

Пример расчета

Муж получает пенсию 2500 грн, жена находится на его иждивении, но имеет 15 лет стажа. При достижении 60-летнего возраста до конца 2020 года жена может оформить в этом году соцпомощь.

В ноябре она составит 924 грн (1712х2 – 2500 = 924), с 1 декабря 1038 грн (1769х2 – 2500 = 1038).

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А вот если 60 лет ей исполнится 1 января 2021 года и позже – соцпомощь уже не положена.

Предусмотрены ряд ограничений, при которых соцпомощь не назначат. Главные – если жилплощадь превышает 21 кв. м на 1 человека +10,5 кв. м на семью наличие в семье второго автомобиля (или мотоцикла). Есть и другие ограничения: получение в 2020 году наследства, покупка на сумму 50 тыс. грн и более.

Что делать в 2021 году 60-летнему "непенсионеру"?

Трудиться дальше. Если он уволен, встать на учет в Центр занятости.

Ему 630 дней будут выплачивать помощь по безработице, как и тем, безработным, кто не достиг пенсионного возраста – 60 лет, но прожил 58 лет. Пребывание на учете засчитывается в стаж, но заработка не прибавляет.

Пособие не может быть выше четырех ПМ для трудоспособных (в январе 2021 года это 8756 грн). Но если средняя зарплата была небольшая, то госпомощь окажется меньше.

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Она не может превысить 70% средней зарплаты безработного за последние 12 месяцов, и то при наличии стажа не менее 10 лет. Каждые три месяца сумма пособия уменьшается на 20%, но не будет меньше 60% первоначальной выплаты. То есть при максимальном пособии 8756 грн безработный через полгода и больше будет получать 5253 грн.

А можно докупить стаж и выйти на пенсию.

Если для получения пенсии (а не соцвыплаты) не хватает нескольких лет стажа, его можно докупить – постепенно или сразу. Правда, платить придется немало.

"Докупать" стаж постепенно – значит, добровольно платить ЕСВ. Такой договор о добровольном социальном страховании можно заключить в местной налоговой.

Стоит ли докупать стаж, чтобы выйти на пенсию в 60 лет?

Если вы рассчитываете на минимальную пенсию, то смысла в покупке нет. По разъяснению Пенсфонда, 1 месяц стажа стоит 44% минимальной зарплаты. Покупать можно помесячно, но не более чем 5 лет стажа. С 2021 года один месяц недостающего стажа будет стоить 2640 грн. (6000х0,44=2640). То есть за каждый год надо будет единоразово уплатить 31680 грн. Выходит, что есть смысл в покупке стажа, если пенсия в итоге превысит 2640 грн в месяц.

Напомним, с 1 декабря планово повышается прожиточный минимум. Автоматически увеличатся пенсии и надбавки для многих категорий украинцев. Однако это только одно из новшеств, которое ожидает пенсионеров в ближайшем будущем.

Сайт "Сегодня" разбирался, как изменятся выплаты пенсионерам, на какие суммы они смогут рассчитывать и когда им ждать следующего повышения пенсий.

Кроме того сообщалось, что в Украине продолжаются попытки запустить накопительную пенсионную систему.

Теперь Кабмин предложил ввести профессиональные накопительные пенсии для отдельных категорий лиц до 35 лет и тех, кто имеет право на льготные пенсии.

Получать достойную пенсию можно, начав откладывать на нее деньги задолго до старости. Подробнее смотрите в сюжете

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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