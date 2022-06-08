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Когда заначка подвела: что делать с поврежденными купюрами во время войны

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 16:15
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Эксперты рассказали, как правильно хранить наличность, а в НБУ поясняют, как можно обменять поврежденные купюры
Доллар уже долгие годы считается лучшей валютой для сбережения
Доллар уже долгие годы считается лучшей валютой для сбережения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины существенно снизила доходы многих украинцев. Люди, лишившись заработков, вынуждены доставать свои заначки. И тут некоторых ждет неприятный сюрприз – часть купюр под влиянием неблагоприятных факторов "испортились" – на них появились какие-то пятна или плесень. Если это гривня, то ничего страшного, а если валюта, то многие банки и обменные пункты отказываются принимать такие купюры по обычной цене.

"Сегодня" расспросили экспертов, что делать с поврежденными купюрами и как правильно хранить деньги в заначке.

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Гривня и доллар: почувствуйте разницу

В Украине доллар уже долгие годы считается лучшей валютой для сбережения. Однако в военное время отношение к гривневым купюрам и банкнотам иностранных валют оказывается сильно разным.

Так, например, Нацбанк обязал ряд украинских банков принимать даже обгоревшие купюры национальной валюты.

"Если у вас на руках оказались поврежденные банкноты гривни из-за пожара, то нужно обратиться в региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины, которые сегодня работают в Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях. Если в вашем регионе нет подразделения денежного обращения НБУ, то необходимо обращаться в уполномоченные банки – Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк и ПУМБ", – заявили в НБУ.

Как сообщают в Нацбанке, вместе с поврежденными банкнотами необходимо предоставить справку о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации (при наличии) или указать в заявлении ситуацию, в результате которой повреждены банкноты.

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В НБУ обещают возместить всю сумму денежных знаков национальной валюты без признаков подделки. А вот с иностранной валютой все сложнее. НБУ говорит, что он не осуществляет каких-либо валютно-обменных операций для физических лиц, в частности обмена банкнот иностранной валюты.

"Поэтому банкноты иностранных государств, которые в процессе обращения значительно износились или имеют значительные повреждения, банки принимают на инкассо на условиях, определяемых ими вместе с банком-корреспондентом. То есть банк отправляет иностранному банку-корреспонденту значительно изношенные банкноты иностранной валюты для получения от него возмещения за эти банкноты", – говорят в НБУ.

По словам регулятора, банки имеют право устанавливать любые сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств – от возмещения непосредственно после приема банкнот от клиента и аж до после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента. И собственную комиссию за совершение таких операций банки и небанковские финансовые учреждения взимают согласно установленным ими тарифам.

Что делать на практике

Как видите, в ситуации с иностранной валютой клиент выглядит бесправным. Любой кассир может сказать, что та или иная купюра повреждена, и откажет в обмене по обычному курсу, а предложит сдать купюру с комиссией (чаще всего, это 10% от стоимости валюты). При этом нет уверенности, что потом эту же купюру не продадут следующему клиенту, как вполне нормальную.

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"Ситуация с обменом старых купюр в Украине не безнадежная. Во-первых, есть банки, которые по закону обязаны принять поврежденные менее чем на 45% купюры. Во-вторых, можно найти контакты людей, кто летает в Америку, и попросить их сдать ваши старые купюры там, а вам дать новую, по возвращению, чтоб ее приняли в любом банке Украины. В-третьих, можно попробовать сдать поврежденные купюры у "менял" возле рынков. Практика такова, что "менялы" порой принимали некачественные купюры", – рассказывает аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

По его словам, Национальный банк Украины с 2019 года обязал принимать ветхие и поврежденные гривневые купюры три коммерческих банка Украины, в том числе и Ощадбанк.

"Банкноты, загрязненные химикатами, порванные, с надписями, с грязью, с печатями или штампами и с другими повреждениями. Чтобы купюра подлежала обмену в целости должно сохраниться не менее 55% ее площади и оба серийных номера", – говорит Максим Орыщак.

Эксперт говорит, что по запросу клиента кассир любого отделения Ощадбанка меняет купюры на новые или зачисляет их на счет в банке.

"При этом какие-либо комиссии или другие платежи за эту услугу брать запрещено. Важный нюанс – деньги будут выплачены не сразу. Банк отправляет деньги на экспертизу в Национальный банк, что займет от нескольких дней до двух недель. Если кассир отказывается принять ветхие купюры в национальной валюте на экспертизу, можно вызывать начальника отделения или обращаться в службу поддержки банка", – уверяет Орыщак.

Официально НБУ комментирует ситуацию, что банкам, небанковским учреждениям запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

"На территории США любые банкноты свободно принимаются в банках и остаются законным платежным средством, независимо от года выпуска и состояния самой купюры. Поэтому если есть возможность отдать деньги тому, кто летит в США – стоит попросить о такой услуге", – говорит эксперт.

Кроме того, можно "скормить" поврежденные купюры банкомату или терминалу, которые принимают валюту, пополнив таким образом свой валютный счет. Правда, стоит помнить, что сейчас в Украине обмен безналичной валюты на гривню осуществляется по курсу НБУ – 29,25 грн за доллар. Но этими деньгами можно расплачиваться за рубежом, если к счету привязана валютная карта.

Храните ваши деньги правильно

А чтобы не допускать повреждения купюр, специалисты не советуют хранить их в сырых местах – подвалах, погребах и приямках.

"Если говорить о мерах сохранения купюр, то они должны храниться в темном месте, вдали от источников света и с комфортным уровнем влажности. Для хранения денег можно использовать специальные вакуумные упаковки — в них деньги защищены от влаги, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей и других факторов окружающей среды. Причины, по которым купюры портятся: низкая температура, высокая влажность, отсутствие вентиляции. Хранить доллары в целлофановом пакете вредно потому, что купюры могут стать жертвой грибка", – резюмирует Максим Орыщак.

В Сети есть достаточное количество роликов, где люди делятся собственным опытом по выведению пятен с долларовых купюр. Чаще всего купюру осторожно купают в ванночке с "отбеливателем", который выводит пятна, потом сушат на полотенце и кладут на некоторое время в книгу, чтобы купюра высохла ровной. Главное, что советуют авторы таких видео – это не протирать влажную купюру – так ее можно повредить, а дать ей высохнуть самой.

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