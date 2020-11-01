Дешевые доллары заканчиваются – скоро цена поднимется до 29 гривен

Эксперты ожидают, что курса выше 29 грн пока не будет

Всю уходящую неделю курс американской валюты рос – хоть медленно, но уверенно. И 29 октября доллар побил двухлетний рекорд дороговизны.

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Какой тренд ожидать в первую неделю ноября, выяснил сайт "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов совпали: гривня продолжит слабеть. И по самым скромным подсчетам будет стоить около 28,5 грн за доллар.

"Думаю, что через месяц увидим 29 грн/доллар из расчета роста курса по 10-12 коп. в неделю. Но это не значит, что курс не будет колебаться вверх-вниз. Колебания возможны, в том числе и на следующей неделе, вокруг 28,5 грн/доллар", – говорит Олег Пендзин.

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Александр Охрименко уверен: тренд первой недели ноября окажется таким же, как и в конце октября. То есть курс доллара будет расти примерно такими же темпами. По оценке Охрименко, чтобы курс не рос больше, чем на 10-12 копеек в неделю, Нацбанку достаточно будет продавать на межбанке порядка 300 млн долларов. То есть, темпы роста будут зависеть от действий регулятора, от того, сколько они валюты предложат.

Андрей Шевчишин не исключает: в начале ноября межбанковский рынок преодолеет планку в 28,5 грн/доллар (пока 28,45) и пойдет дальше. По его словам, закрытие межбанка в октябре выше 28,5 грн/доллар на пике, говорит о том что следующая неделя начнется с роста. Так что, на следующей неделе давление на гривню сохранится, а НБУ попытается сдержать рынок.

"Ждем продолжения тенденции. Цель – максимумы января 2018 года – в районе 28,9 грн за доллар. Не думаю что быстро дойдем до нее, но если НБУ будет бездействовать – то быстро", – резюмировал Андрей Шевчишин.

Это значит, что наличный курс продажи может в период с 3 по 7 ноября дойти до 28,7 грн/доллар.

Что произошло с курсом за неделю

Курс наличного доллара всю послевыборную неделю повышался, сперва медленно, на копейку в день, затем быстрее. В итоге с понедельника по пятницу он вырос на 10 копеек в продаже и на 11 копеек в покупке – соответственно до 28,56 и 28,37 грн/доллар.

Последний раз доллар стоил почти также дорого 23 марта этого года: 28,52 грн/доллар. Но тогда на пике резкого подорожания, составившего 2,5 грн за три недели, спрэд (разница между курсами покупки и продажи) превысил 50 копеек. Сейчас спрэд был всего 20-22 коп., таким он держится уже два месяца.

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Нацбанк всю неделю держал восходящий тренд официального курса "в пользу" доллара. При этом официальный курс находился примерно посредине между курсами продажи и покупки налички. За пять дней гривня опустилась на 15 копеек, с 28,29 до 28,44 грн/доллар. На понедельник, 2 ноября, регулятор установил курс 28,45 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты назвали несколько факторов, от которых зависел курс гривни в последнюю неделю октября.

Они таковы:

- рост спроса на валюту на межбанке, так как снижение котировок ценных бумаг на мировых рынках ускорило продажу нерезидентами гривневых ОВГЗ в Украине и покупку дополнительных объемов долларов;

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- экспортерам в конце месяца, как обычно, возместили НДС (в гривнях), поэтому предложение ими валюты снизилось;

- после выборов активизировались импортеры, которые тоже покупали валюту больше, чем неделей ранее;

- еженедельный аукцион по продаже Минфином гривневых ОВГЗ был символическим – предложено ценных бумаг всего на 260 млн грн, на порядок меньше обычного.

"Еще одной причиной давления на курс гривни стало решение Конституционного суда по поводу отмены деклараций чиновников – нам уже намекнули, что финансовая помощь Украине будет заморожена, если это решение сохранится", – добавил Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин отметил, что девальвации гривни была небольшая, контролируемая регулятором, который после выборов начал более заметно проводить постепенное плановое понижение курса до 29 грн/доллар.

"Чтобы не допустить быстрого снижения курса, Нацбанк продавал валюту на межбанковском рынке, за четыре дня ушло около 200 млн долларов", – сказал Александр Охрименко.

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему считают более надежным хранить сейчас сбережения в валюте, а не в гривне. Ибо весьма вероятны перспективы опускания курса в этом году в зону 29 гривен за доллар и более.

"Имеющуюся валюту надо держать, – советует Андрей Шевчишин. – А если покупать, то понимать, что это не короткая спекуляция дабы заработать, а способ сохранить сбережения на достаточно длительный период – от полугода и более".

Эксперты также отмечают, что из-за карантина у украинцев остается все меньше свободных денег, которые можно вложить в покупку валюты. Новый удар по их карманам нанесли маршруточники, поднявшие тарифы вдвое. Подробнее смотрите в сюжете.

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