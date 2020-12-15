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Когда доллар упадет до 27 гривен: в ICU обозначили сроки

15 декабря, 14:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Гривню поддержит высокая активность импортеров, считают аналитики

Курс доллара в Украине до конца 2020 года останется на уровне 28-28,5 гривни, а в первом полугодии 2021 года снизится до 27-27,5 гривни.

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Такой прогноз озвучил руководитель подразделения инвестгруппы ICU по финансовому анализу корпораций Александр Мартыненко, передает Интерфакс-Украина.

По словам аналитика, в начале 2021 года гривню укрепит высокая активность экспортеров. А вот во втором полугодии платежный счет будет переходить к дефициту, и это надавит на нацвалюту.

"Пока что гривня демонстрирует стойкость выше, чем ожидалось раньше", - считает Мартыненко.

Напомним, официальный курс доллара 15 декабря упал до 27,87 гривни. А за последнюю неделю гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 63 копейки.

В тренде
Доллар в Украине снова упал, а курс евро замер
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Ранее МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2020 год – 27,20 грн;
  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

А о том, как менялся курс доллара в Украине перед Новым годом в течение последних 5 лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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