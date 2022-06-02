Клиенты Monobank не могут снять свои деньги за границей — что происходит

Рассказываем, с какими проблемами могут столкнуться клиенты банка за границей

Банк ограничил пользование его услугами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиентка Monobank не смогла снять деньги со своей карты за границей. Банк внезапно и без предупреждений заблокировал возможность пользоваться его услугами.

Об этом Наталья оставила отзыв на сайте Минфина.

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Так, через некоторое время после открытия карты и ее пополнения банк прекратил обслуживание клиентки, а ее деньги заблокировал. Узнала она об этом только когда хотела снять деньги за границей и сделать это не смогла.

"Хотела снять средства с карты за границей и не смогла... Оказалось, банк принял решение прекратить мое обслуживание, заблокировав мои средства", – пишет Наталья.

"Обслуживаюсь во многих банках и никто ни разу не принимал таких решений! Никто не блокировал просто так мои средства, без объяснения причины! Никто не просил писать заявления, а потом делать селфи, а потом танцев с бубном чтобы вернуть свои средства", – добавляет она.

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Средства в конечном итоге банк вернул, однако отметил, что "на основе накопленной информации из разных источников банк может принять решение об отказе в дальнейшем обслуживании по своему усмотрению и без указания причин, согласно пункта договора 6.3.1. Для уточнения вышеупомянутой ситуации Monobank напрямую связался с клиенткой.

Новая услуга от ПриватБанка

ПриватБанк запустил сервис пополнения банковских карт на кассах торговых точек в Украине.

Он называется "Пополнение на кассе" и позволяет пополнять карты украинских банков не только в терминалах и отделениях, но вместе с оплатой покупок на кассах торговых точек.

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Таким образом можно пополнить свою карту на сумму от 20 до 4999 грн. Это распространяется на карты всех украинских банков, а не только ПриватБанка.

Напомним, с 1 июня финучреждения вернули некоторые довоенные правила кредитования, в частности – отменили кредитные каникулы, введенные в начале войны.

Раньше мы рассказывали, как украинцам за границей выгодно пользоваться валютой.