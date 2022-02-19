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Клиентка обвинила Ощадбанк в обмане – как пенсионерке не дали забрать свои деньги

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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19 февраля, 11:40
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Рассказываем, как сотрудницы запутали пенсионерку и она не смогла снять деньги, которые откладывала для детей
Клиентка требует наказать всех сотрудников отделения
Клиентка требует наказать всех сотрудников отделения / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиентка-пенсионерка Ощадбанка пожаловалась, что сотрудники продлили ее депозит, несмотря на ее просьбу этого не делать.

Об этом женщина написала отзыв на специальном сайте "Минфин".

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По словам пенсионерки, у нее истекал срок валютного депозита и она хотела перевести все деньги с него детям в другую страну.

Женщина заранее обратилась в отделение банка и сотрудники сказали ей прийти через несколько дней, поскольку им якобы нужно сделать заказ валюты.

Клиентка даже не поняла, зачем нужна эта операция, если она предупредила, что хочет сделать электронный перевод.

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"Сотрудницы сказали, что всё будет в порядке, но когда я пришла уже 11 февраля, чтобы сделать перевод, оказалось, что мой депозит был пролонгирован еще на год и что теперь ничего сделать нельзя", – пишет возмущенная клиентка.

В связи со сложившейся ситуацией женщина потребовала досрочного расторжения и вынесения выговора всем сотрудникам отделения, которые допустили подобную ситуацию.

"Я, пенсионер, мало того что должна по несколько раз ездить в банк, так меня еще и нагло обманули, не предупредив, когда же мне нужно было действительно приехать в банк, чтобы забрать свой депозит, как это положено", – говорится в отзыве.

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Сотрудники Ощадбанка заметили жалобу и ответили женщине, что проверят ситуацию и в ближайшее время вернутся с ответом.

Новое приложение Ощадбанка

В декабре 2021 года Ощадбанк заявил о запуске нового мобильного приложения "Мобильный Ощад", которое должно полностью заменить старую версию до конца 2022 года.

Главной фишкой программы является виртуальный помощник по имени Ощадик, который будет помогать пользователям.

Отмечается, что все старые функции будут сохранены и упрощены, а также добавятся новые.

"Сегодня" ранее писали, какая комиссия при переводе с карты на карту, и рассказывали, как закрыть счет в Ощадбанке.

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