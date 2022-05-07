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Киевстар запустил новую бесплатную услугу – кто сможет ею воспользоваться

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 мая, 14:12
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С 6 мая специфика обслуживания абонентов Киевстар несколько изменилась
Изменения касаются не всех украинцев
Изменения касаются не всех украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Для абонентов мобильного оператора, которые находятся в городах и селах с активными боевыми действиями или во временно оккупированных пунктах, с 6 мая ежедневно будут начисляться безлимитные звонки в сети на разговоры с близкими.

Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

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Все остальные абоненты подписки уже с 11 мая перейдут на стандартные условия тарифных планов, без дополнительных бонусов.

Воспользоваться услугой может каждый

Услугой "Мы вместе" могут воспользоваться все клиенты предоплаченной связи, независимо от региона Украины. Для этого следует выбрать один номер в сети, на который они всегда могут звонить по телефону бесплатно.

Подключить услугу можно несколькими способами:

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  • сделать это в "Мой Киевстар";
  • отправить запрос с выбранным номером;
  • позвонить по специальному номеру.

Чтобы изменить выбранный номер, нужно отключить услугу, а затем снова подключить, только уже с новым номером. Сменять его можно раз в месяц.

Также мы писали о том, какую услугу Vodafone сделал бесплатной для украинцев, которых принудительно вывезли в Россию или Беларусь, и о бесплатных услугах от европейских мобильных операторов для украинских переселенцев.

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