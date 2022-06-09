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Катастрофически низкая конкуренция и высокие зарплаты? Сколько получают украинцы на Западе

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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9 июня, 13:47
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Рассказываем, что происходит на рынке труда во время войны в западных областях
Конкуренция на западе Украины достаточно низкая
Конкуренция на западе Украины достаточно низкая / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что большое количество украинцев с начала войны в государстве временно переехало в западные области, конкуренция на рабочие места там намного ниже, чем в других частях страны.

Об этом свидетельствуют статистические данные кадрового портала grc.ua.

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В целом на Западе в среднем на одну должность не более трех претендентов, а, например, во Львове и Львовской области на начало июня зафиксирована самая низкая конкуренция в Украине: на одно рабочее место в среднем претендует 1 кандидат. Для сравнения:

  • в Харьковской области – 19 кандидатов на одну вакансию;
  • в Запорожской – 17;
  • в Одесской – 14;
  • В Киеве – 9-10 человек.

Какая зарплата на Западе?

Высокая средняя заработная плата во Львове — 23200 грн. На ее уровень повлияло большое количество вакансий для специалистов ИТ-сферы, у которых традиционно высокие ежемесячные компенсации. В других областях выплаты не так высоки. В начале июня медианная зарплата:

  • в Черновицкой области составляла 17100 грн;
  • в Закарпатской – 16 300 грн;
  • в Ивано-Франковске – 15 100 грн;
  • в Ровенской – 15 000 грн;
  • в Хмельницкой области – 13 900 грн;
  • в Тернопольской области – 12 100 грн;
  • в Волынской области – 11 300 грн, что является самым низким показателем.

Кого работодатели ищут больше всего?

Статистика востребованных профессий в Западной Украине сродни всеукраинской статистике, однако в десятку наиболее популярных не вошли представители сферы маркетинга, рекламы и PR, а также медики и фармацевты.

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Чаще всего на Западе ищут:

  • продавцов, кассиров;
  • менеджеров по продажам;
  • работников сферы транспорта и логистики;
  • рабочий персонал;
  • строителей;
  • есть ИТ-специалисты.

Уволиться можно по-новому

Отныне уволиться можно на основании заявления, которое было подано по электронной почте или мессенджерам.

"В соответствии с частью третьей статьи 29 КЗоТ ознакомление работников с приказами (распоряжениями), сообщениями, другими документами работодателя относительно их прав и обязанностей допускается с использованием определенных в трудовом договоре средств электронной связи", – объяснили юристы.

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То есть если работодатель и работник обменялись электронными документами, это считается подтверждением, что обе стороны с этими документами ознакомились. В то же время очень важно, чтобы такая процедура была прописана в актах организации, откуда таким способом увольняется работник.

"Сегодня" также рассказывали, что в Украине расширили основания для увольнения работников во время войны. Теперь оставить работы могут по причине невозможности обеспечивать условия труда после того, как имущество предприятия было уничтожено при боевых действиях. Также есть и особая процедура увольнения таких работников.

Также мы рассказывали, как украинцам заработать 1000 грн в день.

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