Карантинная помощь бизнесу может взвинтить курс доллара – мнение

Выплаты малому бизнесу могут негативно повлиять на курс гривни. Речь идет о помощи в сумме 8 тыс. гривен тем, кто пострадал от карантинных ограничений. Эти средства в результате могут пойти на покупку валюты, что усилит спрос на доллары. Соответственно, курс "зеленого" вырастет.

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Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

По его словам, к концу недели курс доллара может составлять 28,45 гривни, евро – 33,80 гривни.

Другие факторы, которые влияют на курс доллара в Украине:

Сотрудничество с МВФ и другими кредиторами

Как заявил, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, Украина не успевает получить транш МВФ в этом году. По этой причине Кабмин решил начать переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о кредите в 300 млн долларов на преодоление последствий COVID-19.

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По слова Гойлова, в этом случает ставка делается на "имиджевый эффект". Эти финансовые ресурсы существенно не помогут бюджету, но сам факт успеха успокоит рынки, считает аналитик.

День благодарения в США

Из-за выходного дня в США упала активность торгов на межбанке. Сделки проходят в режиме поставки оплаченной валюты на следующий день. Такие операции не особо популярны у основных участников рынка в Украине, поэтому курс доллара может немного "замереть".

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Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты о поддержке бизнеса. Они будут предполагать одноразовую материальную помощь ФОПам (в случае закрытия) и их работникам (в случае увольнения). Размер такой помощи составит 8 тысяч гривен.

Видео: Сегодня

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