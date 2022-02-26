Как "тысячу Зеленского" потратить на помощь армии — инструкция

За средства "єПідтримки" можно помочь финансово украинской армии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой информации.
Средства можно перечислить в несколько кликов благодаря мобильному приложению из онлайн-платежей Portmone. Для этого нужно:
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- перейти в Portmone по ссылке;
- ввести сумму, которую хотите внести в поддержку военных;
- оплатить картой "єПідтримка". Перевод без комиссии.
Эти средства ориентированы на поддержку украинской армии и поступят в фонд "Повернись живим".
Также перевести средства с "єПідтримки" в поддержку украинской армии можно через ПриватБанк, Альфа-Банк и monobank.
Инструкция, как помочь украинской армии Видео: Министерство цифровой трансформации
Сколько уже послали денег?
По информации Михаила Федорова, министра цифровой трансформации Украины, менее чем за сутки украинцы перечислили 200 млн грн с "єПідтримки" на нужды украинской армии.
Напомним, что Национальный банк 25 февраля принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем РФ.
Ранее мы писали, что после начала войны на территории Украины Германия решила принять законы, которые обеспечат стране стратегические запасы энергоресурсов. Конечная цель таких мер – отказ от закупок газа и угля у РФ в ответ на военную агрессию Кремля.