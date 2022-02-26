Как "тысячу Зеленского" потратить на помощь армии — инструкция

Рассказываем пошагово, как финансово помочь украинской армии через "єПідтримку"

"Тысячу Зеленского" можно потратить на поддержку армии / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

За средства "єПідтримки" можно помочь финансово украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой информации.

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Средства можно перечислить в несколько кликов благодаря мобильному приложению из онлайн-платежей Portmone. Для этого нужно:

перейти в Portmone по ссылке; ввести сумму, которую хотите внести в поддержку военных; оплатить картой "єПідтримка". Перевод без комиссии.

Эти средства ориентированы на поддержку украинской армии и поступят в фонд "Повернись живим".

Также перевести средства с "єПідтримки" в поддержку украинской армии можно через ПриватБанк, Альфа-Банк и monobank.

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Инструкция, как помочь украинской армии Видео: Министерство цифровой трансформации

Сколько уже послали денег?

По информации Михаила Федорова, министра цифровой трансформации Украины, менее чем за сутки украинцы перечислили 200 млн грн с "єПідтримки" на нужды украинской армии.

Напомним, что Национальный банк 25 февраля принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем РФ.

Ранее мы писали, что после начала войны на территории Украины Германия решила принять законы, которые обеспечат стране стратегические запасы энергоресурсов. Конечная цель таких мер – отказ от закупок газа и угля у РФ в ответ на военную агрессию Кремля.