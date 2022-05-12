Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Как раньше уже не будет? Цены в украинских супермаркетах кардинально изменились

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 мая, 15:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как война повлияла на ценники социально значимых продуктов, овощей и фруктов
Больше всего в цене подскочили бананы и сахар
Больше всего в цене подскочили бананы и сахар / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Разрушение инфраструктуры, дефицит топлива, замедление бизнес-активности, миграция трудоспособного населения в западные регионы и за рубеж, — все эти негативные процессы усиливают сезонное колебание цен на продукты питания.

Как свидетельствуют данные сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, по состоянию на сегодня цены в супермаркетах уже выросли в среднем на 13% по сравнению с довоенным периодом.

Реклама

Как изменилась цена социально значимых товаров?

Поскольку с начала полномасштабной войны на территории Украины государство ввело контроль за ценами на товары первой необходимости (мука, макароны, хлеб, мясо, молоко и т.д.), цены на них существенно не изменились. Те же батон и гречка стоят столько, как и по состоянию на 23 февраля.

Однако все-таки подорожали существенно сахар (на 32%) и молоко (на 22%).

Более подробно вы можете рассмотреть на инфографике:

Реклама

Стоимость продуктов
Стоимость продуктов / Фото: zakaz.ua

Как изменилась стоимость овощей и фруктов?

С овощами и фруктами видим несколько иную ситуацию: военное положение существенно отразилось на их стоимости.

Большой процент данных товаров на полках отечественных магазинов попадал именно от зарубежных поставщиков. В условиях закрытого неба и заблокированных портов поступать импорт может только фурами из ЕС, а не морским транспортом из Турции или Египта, — утверждают специалисты Zakaz.ua.

Реклама

В связи с этим в течение двух месяцев войны томаты подорожали почти в два раза. Картофель вырос в цене в среднем на 23%, репчатый лук и морковь на 20%. Однако есть овощи, которые вопреки динамической статистике удорожания, наоборот, упали в цене. Речь идет о свекле и огурцах, которые подешевели на 14% и 22% соответственно.

Более подробно вы можете рассмотреть на инфографике:

Стоимость овощей
Стоимость овощей / Фото: zakaz.ua

Если говорить о фруктах, то здесь почти весь ассортимент вырос в цене:

  • яблоки выросли на 13%;
  • цитрусовые – на 33%;
  • бананы – на 66% (до 23 февраля они стоили в среднем 30 грн, а сейчас – 45-60 грн).

Стоимость фруктов
Стоимость фруктов / Фото: zakaz.ua

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,85 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

28278.83

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1946.25

Litecoin (LTC)

63.37

Ripple (XRP)

0.38

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять