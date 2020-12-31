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Как работают банки на Новый год: график НБУ

31 декабря, 15:47

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Финучреждения обязаны обеспечить бесперебойную работу банкоматов

Сегодня, 31 декабря, банковская система Украины ушла на новогодние выходные. До 13:00 система электронных платежей еще проводила некоторые операции, но теперь банки полноценно заработают только 4 января.

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Об этом говорится в графике работы банков и СЭП, который утвердил Национальный банк Украины (НБУ).

При этом 1-3 и 7-10 января года банки при необходимости могут осуществлять кассовые операции. Также они обязаны обеспечить бесперебойную работу банкоматов.

  • 1 января банковский день в СЭП начнется в 9:00 с датой 4 января 2021 года. В этот период – с 1 по 3 января – банки самостоятельно определят дату начала работы в СЭП. Межбанковские переводы через СЭП будут проходить с датой банковского дня 4 января. Депозитарий Нацбанка не будет работать, а банки не будут осуществлять операции купли-продажи безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе со своими клиентами.
  • 4-6 января СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

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В тренде
С 1 января изменятся лимиты и налоги для ФОПов
  • 7-10 января банки не будут работать, и СЭП будет принимать платежи с датой банковского дня 11 января. При этом рабочий день с пятницы 8 января, согласно решению правительства, переносится на субботу 16 января. Поэтому 16 января переводы через СЭП будут проходить "день в день".
  • В воскресенье 17 января межбанковские переводы будут заходить в СЭП с датой банковского дня 18 января.

Также 30 декабря НБУ установил официальный курс гривни к иностранным валютам, который будет действовать до 4 января включительно.

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    А как менялся предновогодний курс доллара за последних 5 лет, смотрите в сюжете "Сегодня":

    Видео: Сегодня

    Кроме того, сообщалось, что будет с банками во время локдауна в январе.

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    Источник: Сегодня

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