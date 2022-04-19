Как получить пенсию после переезда – четыре способа

Рассказываем, какими способами сменившие место жительства пенсионеры могут получить выплаты

Как получить пенсию, если изменилось место жительства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине после переезда пенсионеры продолжают получать пенсии. Для этого есть несколько способов.

Подробно о каждом из них рассказывает "Сегодня".

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Как получить пенсию по новому месту пребывания

Итак, первый вариант для тех, кто получал пенсии на банковский счет – получать выплаты таким способом в дальнейшем. После переезда ничего не меняется и обращаться никуда не нужно.

Еще один способ – почтовым переводом на почтовое отделение по новому местонахождению. Для этого следует обратиться в Укрпочту по номеру 0 800 300 545.

Еще есть вариант денежного перевода через Ощадбанк. Чтобы получить деньги таким способом, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда за новым местом пребывания.

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Получить выплату можно и на банковский счет, открытый для получения помощи как ВПЛ (внутренне перемещенным лицам). Такой способ возможен, если обратиться с заявлением в уполномоченный банк или лично в орган Пенсионного фонда по новому месту нахождения.

Выплаты переселенцам

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и переместиться в безопасные регионы страны, могут получить 2000 грн ежемесячного пособия (3000 грн. для детей и лиц с инвалидностью) от государства.

Для этого необходимо зарегистрироваться как ВПЛ, если вы не хотите ждать такой возможности в "Дії", можете лично посетить местный ЦНАП, где вас поставят на учет и примут заявление.

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В заявлении необходимо будет указать номер банковского счета (IBAN), на который вы хотите получить деньги.

Обратите внимание, что для того, чтобы получить выплаты за март и апрель, необходимо успеть подать заявку до 30 числа.

"Сегодня" также писали, кто и почему в Украине получает пенсию неофициально, а также кому из украинских пенсионеров стоит ждать прибавку к своей пенсии.