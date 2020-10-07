Кыргызстан отключился от глобальной системы денежных переводов

На фоне беспорядков, которые охватили Кыргызстан после парламентских выборов, в стране изъяли все наличные из банкоматов, а также запретили перечислять деньги за границу.

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Об этом в опубликованном 7 октября обращении заявила спикер Национального банка страны Аида Карабаева.

Она заявила, что власти страны отключили систему трансграничных платежей SWIFT – для борьбы с утечкой капитала.

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"Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности системы, сохранности активов. Национальный банк отслеживает ситуацию, и по мере ее стабилизации банковская система начнет свою деятельность в штатном режиме", — сказала Карабаева.

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К тому же из банкоматов в Кыргызстане изъяли всю наличность, чтобы не допустить мародерства.

Напомним, что беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября, после того как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября Центральная избирательная комиссия аннулировала результаты голосования, признав их недействительными, в связи с этим президент Сооронбай Жээнбеков практически утратил рычаги управления страной.