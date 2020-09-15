Идентификация и новые лимиты: в Украине изменились правила для электронных денег

Национальный банк Украины (НБУ) после введения ужесточенных требований к осуществлению платежей осовременил регулирование рынка электронных денег. Новые правила вступили в силу с сегодняшнего дня, 15 сентября, но у банков будет еще полгода переходного периода. Об этом сообщила прес-служба Нацбанка.

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В числе прочего, введена обязательная идентификация пользователей электронных денег, а переводы с использованием электронных денег должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе.

"Банки должны осуществлять меры по надлежащей проверке пользователей электронных денег, в том числе их идентификацию и верификацию, как и при открытии счетов. Речь идет о клиентах, которые открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять различные операции: покупать товары, платить за услуги и тому подобное. <...> Идентификацию и верификацию новых клиентов – пользователей электронных денег – финансовые учреждения должны осуществлять еще с 28 апреля 2020 года, то есть с даты вступления в силу закона о финмониторинге", – уточнили в Нацбанке.

При этом по-прежнему остаются исключения, при которых проверка пользователей не нужна:

если инициируется операция с электронными деньгами, осуществляемая с использованием заранее оплаченной карточки, и выполняются все необходимые меры по уменьшению рисков;

если осуществляется оплата товаров наличными или с помощью платежной карты с использованием электронного кошелька, который открывается однократно и исключительно для проведения этой операции.

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Кроме того, претерпели изменения лимиты операций с электронными деньгами.

"Для идентифицированных и верифицированных в полном объеме пользователей электронных кошельков Национальный банк отменяет ограничения, установленные ранее по суммам электронных денег, на которые могут осуществляться расчеты и переводы. На пополняемый электронном кошельке может храниться максимальная сумма в размере 400 000 грн; на непополняемом – 5000 грн", – отметили в НБУ.

Регулятор напомнил, что эмитентом электронных денег в Украине по-прежнему может быть только банк. А другие финучреждения и компании могут быть агентами и предоставлять услуги распространения электронных денег, например, по пополнению электронных кошельков или осуществлению платежей.

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Как отметили в НБУ, новые правила способствуют гармонизации законодательства Украины с нормами Европейского Союза в сфере финансового мониторинга.

"Теперь использование электронных денег будет прозрачнее, а пользователи электронных денег – более информированными и защищенными", – уверен замглавы НБУ Алексей Шабан.

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Напомним, ранее НБУ также утвердил правила, которые делают возможным дистанционное открытие счетов. То есть банки могут устанавливать и подтверждать данные своих клиентов удаленно.

Новости "Сегодня" также рассказывали, что вместе с ростом доли безналичных платежей в Украине участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:

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