1000 грн за "глюк": VIP-клиент пожаловался на обслуживание ПриватБанка

VIP-клиент ПриватБанка рассказал о проблемах в обслуживании банка и сверхдорогих операциях

VIP-клиент пожаловался на ПриватБанк / Фото: Коллаж: Сегодня

VIP-клиент ПриватБанка назвал его худшим банком в Украине и рассказал о проблемах, которые возникли у него в обслуживании.

Об этом мужчина оставил отзыв на сайте "Минфин".

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По словам пользователя, от проведения любых операций в банке он постоянно терял много времени, лишние деньги и нервничал.

Больше всего мужчину возмущает, что из-за проблем банка он был вынужден постоянно платить лишние комиссии.

"Хочешь со своей карты Приват перебросить деньги на свою карту Приват и закрыть там кредитный баланс? – заглючило их приложение в момент транзакции, заменив карты местами и вуаля – ты перекинул деньги со своей карты на свою карту и заплатил Привату 1000 грн", – пишет клиент.

Также мужчина отмечает, так и не смог разблокировать свой замороженный счет, так как ПриватБанк не получает письма от исполнительной службы.

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"Исполнительная жалуется, что отослала им уже 6 писем, на руках документы о снятии ареста, но Приват не будет смотреть на них, им нужно письмо, которое к ним не доходит, куда обращаться? Куда хотите, до свидания", – говорится в сообщении.

Еще одна неприятная ситуация произошла с владельцем отклика в кассе, по его словам, у него приняли деньги, которые он хотел положить на счет, а операцию провести не смогли.

"В результате, теряем полтора часа времени, еще пол дня ждем, когда вам вернут ваши деньги, ну и по классике, платим Привату 1000 грн", – написал мужчина.

Что ответили в банке

ПриватБанк оставил свой комментарий под отзывом, где написал, что не узнал своего клиента и попросил дополнительные данные для идентификации лица, чтобы разобраться в ситуации.

Об аресте счета, спиробитникы ПриватБанка написали следующее:

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"Основания для снятия ареста устанавливаются Инструкцией о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденной Постановлением НБУ от 21.01.2004 № 22".

Как будут работать банки в карантин

В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции все больше областей переходят в красную зону карантина, где для вакцинированных граждан действуют определенные привилегии.

Сотрудники ПриватБанка и Ощадбанка рассказали "Сегодня", что финансовые учреждения находятся в списке исключений и обслуживают клиентов без ПЦР-тестов и справок о вакцинации.

Для посещения отделения банка нужно надеть маску и держать дистанцию.

Ранее мы писали, что ПриватБанк устанавливает новые ограничения для переводов с карты на карту

А также сообщали, что Приват почти догнал свою прошлогоднюю прибыль и за 2021 заработал 21,2 млрд грн.