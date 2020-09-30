Гривня в зоне риска: эксперт спрогнозировал курс доллара в Украине

Курс доллара после снижения в официальных курсах начал торги на межбанке 30 сентября падением до 28,36 гривни. Но сделок на этом уровне не было, и рынок откатился к вчерашнему закрытию – 28,33 гривни за доллар. Риски девальвации гривни остались в силе, поэтому в первые дни октября курс может подскочить до 28,4-28,5 гривни за доллар.

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Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, на рынке сохраняется высокий спрос на валюту – ее покупают импортеры и нерезиденты, которые выходят из гривневых активов.

Шевчишин отметил такие факторы, которые также влияют на ситуацию:

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размещения и операции с ОВГЗ, ставки по которым продолжают повышаться;

снижение объема денежных переводов от заробитчан . При этом влияние кризиса на переводы оказалось слабее ожиданий, что стало позитивным фактором для гривни;

. При этом влияние кризиса на переводы оказалось слабее ожиданий, что стало позитивным фактором для гривни; растущие инфляционные ожидания, связанные с эмиссией гривни.

По данным портала Minfin, к 11 утра 30 сентября доллар на межбанке торговался по 28,31 гривни в покупке и 28,33 гривни в продаже. Эксперты портала, впрочем, не исключают колебания доллара в довольно широком коридоре – 28,20-28,45 гривни.

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Напомним, ранее эксперты порекомендовали украинцам закупаться валютой, так как, по их мнению, более дешевого доллара уже не будет. Также специалисты объясняли, что подорожает из-за девальвации в ближайшее время:

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