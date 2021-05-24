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Гривня удержалась: Нацбанк обновил курс доллар и евро

24 мая, 16:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 25 мая

/ Фото: Pixabay

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 25 мая:

24.0525.05Изменение
1 доллар США27,46 грн27,43 грн- 0,03
1 евро33,48 грн33,49 грн+ 0,01
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По сравнению со значениями 24 мая курс доллара упал еще на три копейки после снижения на копейку в предыдущий банковский день. За неделю – с 18 по 25 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 13 копеек. Однако аналитики считают, что курс доллара скоро вернется к росту.

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Доллар и евро подешевели: курс валют НБУ

Курс евро вырос на копейку после падения на четыре копейки днем ранее.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему в начале мая курс доллара начал падать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня
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