Гривня снова укрепилась. Что будет с курсом доллара на этой неделе

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 19 октября:
|18.10
|19.10
|Изменение
|1 доллар США
|26,34 грн
|26,34 грн
|0
|1 евро
|30,44 грн
|30,56 грн
|+0,12
По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на 17 октября, доллар никак не изменился в цене, а евро вырос в цене на 12 копеек.
Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, широкий спред на открытии рынка 18 октября свидетельствовал о неопределенности в ожидаемом движении.
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Вероятно, что после длительных выходных накопилось много желающих купить и продать валюту.
"При перевесе продавцов НБУ продолжит скупать валюту на рынке, что будет поддерживать гривну от дальнейшего укрепления. В свою очередь нерезиденты продолжают пассивно выходить из украинских ОВГЗ, отток с начала октября составил 1,8 млрд гривен, за последние четыре месяца – 13,7 млрд гривен", – отметил Андрей Шевчишин.
Что ждет курс доллара в Украине
Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в ближайшее время ожидает рост волатильности на рынке после длительных выходных.
"Курс будет тяготеть к среднему 26,35 гривен за доллар США. В целом на текущую неделю рассматриваем движение в диапазоне 26,2-26,5 гривен за доллар США", – считает эксперт.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.