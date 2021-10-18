Гривня снова укрепилась. Что будет с курсом доллара на этой неделе

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 19 октября

НБУ установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 19 октября:

18.10 19.10 Изменение 1 доллар США 26,34 грн 26,34 грн 0 1 евро 30,44 грн 30,56 грн +0,12

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на 17 октября, доллар никак не изменился в цене, а евро вырос в цене на 12 копеек.

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Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, широкий спред на открытии рынка 18 октября свидетельствовал о неопределенности в ожидаемом движении.

Вероятно, что после длительных выходных накопилось много желающих купить и продать валюту.

"При перевесе продавцов НБУ продолжит скупать валюту на рынке, что будет поддерживать гривну от дальнейшего укрепления. В свою очередь нерезиденты продолжают пассивно выходить из украинских ОВГЗ, отток с начала октября составил 1,8 млрд гривен, за последние четыре месяца – 13,7 млрд гривен", – отметил Андрей Шевчишин.

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Что ждет курс доллара в Украине

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в ближайшее время ожидает рост волатильности на рынке после длительных выходных.

"Курс будет тяготеть к среднему 26,35 гривен за доллар США. В целом на текущую неделю рассматриваем движение в диапазоне 26,2-26,5 гривен за доллар США", – считает эксперт.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.