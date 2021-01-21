Гривня слабеет: доллар и евро в Украине стали еще дороже

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 22 января

На пятницу, 22 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

21.01 22.01 Изменение 1 доллар США 28,20 грн 28,27 грн + 0,07 1 евро 34,15 грн 34,37 грн + 0,22

Реклама

По сравнению со значениями 21 января курс доллара вырос еще на семь копеек после повышения на пять копеек в предыдущий банковский день. А за неделю – с 15 по 22 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 22 копейки.

Евро при этом тоже вернулся к росту курса. Евровалюта стала дороже сразу на 22 копейки после того, как днем ранее подешевела на копейку.

В тренде В Украине ускорится рост цен: Нацбанк изменил прогноз инфляции

Читайте также: Нацбанк не стал повышать рекордно низкую учетную ставку

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама