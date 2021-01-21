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Гривня слабеет: доллар и евро в Украине стали еще дороже

21 января, 16:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 22 января

На пятницу, 22 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

21.0122.01Изменение
1 доллар США28,20 грн28,27 грн+ 0,07
1 евро34,15 грн34,37 грн+ 0,22
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По сравнению со значениями 21 января курс доллара вырос еще на семь копеек после повышения на пять копеек в предыдущий банковский день. А за неделю – с 15 по 22 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 22 копейки.

Евро при этом тоже вернулся к росту курса. Евровалюта стала дороже сразу на 22 копейки после того, как днем ранее подешевела на копейку.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%
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Источник: Сегодня

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