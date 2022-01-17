Гривня резко обвалилась: чего ждать от курса доллара дальше

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 17 января

Нацбанк рассчитал новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 17 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,95 грн;

1 евро – 31,98 грн;

1 злотый – 7,0 грн;

10 российских рублей – 3,64 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал сразу на 22 копейки, а евро – на 20 копеек. Курс злотого не изменился, а курс рублей упал на 3 копейки.

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Что было с курсом валют на межбанке?

В пятницу, 14 января, американская валюта преодолела психологический порог в 28 грн. Торги стартовали со значениями 27,91/27,93 грн, а до их закрытия доллар подорожал в покупке и продаже до 27,995/28,015 грн.

Весь банковский день украинская гривня находилась под давлением и единая европейская валюта также выросла до 32,03/32,05 гривен.

Что будет с долларом в ближайшее время?

По словам экспертов "Сегодня", на этой неделе, с 17 по 23 января, гривня продолжит девальвацию. Как рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, средний курс будет колебаться в районе 27,75-28,10 грн за долл.

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По мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex club Андрея Шевчишина, доллар будет держаться в диапазоне 28,2-28,3 грн.

Самый пессимистичный прогноз у президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, эксперт считает, что несмотря на усилия Нацбанка, гривня ослабнет до 28,5.

"Сегодня" также писали, что будет с курсом доллара в случае масштабного военного вторжения России и рассказывали, почему эксперты советуют не покупать доллар сейчас.