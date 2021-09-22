Гривня продолжила тренд на укрепление

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 22 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 26,71 грн;
- 1 евро – 31,36 грн;
- 1 злотый – 6,78 грн;
- 10 российских рублей – 3,65 грн.
Тренд укрепления курса гривни по отношению к доллару продолжается. Тем временем евро вырос в цене на 9 копеек. Злотый подешевел на 2 копейки, а российские рубли подорожали на 2 копейки.
Во вторник, 21 сентября, доллар на межбанке подорожал на 3 копейки, а евро – на 6-7 копеек.
- Доллар к завершению торгов стоил 26,7/26,72 грн (покупка/продажа).
- Евро к закрытию торгов торговался на уровне 31,32/31,34 грн (покупка/продажа).
Что ждет доллар в ближайшее время
Как рассказал сайту "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.
"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует Александр Охрименко.
Что происходило с курсом:
- В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).