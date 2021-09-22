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Гривня продолжила тренд на укрепление

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
22 сентября, 08:48
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 22 сентября
Курс доллара остается стабильным
Курс доллара остается стабильным

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 22 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,71 грн;
  • 1 евро – 31,36 грн;
  • 1 злотый – 6,78 грн;
  • 10 российских рублей – 3,65 грн.

Тренд укрепления курса гривни по отношению к доллару продолжается. Тем временем евро вырос в цене на 9 копеек. Злотый подешевел на 2 копейки, а российские рубли подорожали на 2 копейки.

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Во вторник, 21 сентября, доллар на межбанке подорожал на 3 копейки, а евро – на 6-7 копеек.

  • Доллар к завершению торгов стоил 26,7/26,72 грн (покупка/продажа).
  • Евро к закрытию торгов торговался на уровне 31,32/31,34 грн (покупка/продажа).

Что ждет доллар в ближайшее время

Как рассказал сайту "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.

"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует Александр Охрименко.

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Что происходило с курсом:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
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Цена (грн)

Доллар США ($)

26.71

Евро (€)

31.36

Российский рубль (₽)

0.37

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