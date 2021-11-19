Гривня продолжает укрепляться: что будет с долларом и евро в конце недели

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 17 ноября

Гривня продолжает укрепляться / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 19 ноября, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,44 грн;

1 евро – 29,97 грн;

1 злотый – 6,43 грн;

10 российских рублей – 3,61 грн.

Курс доллара упал на 7 копеек, а евро снизился на 2 копейки. В то же время злотый упал на 1 копейку, а рубль – на 4.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке?

В четверг, 18 ноября, курсы рубля и евро менялись разнонаправленно. Так, к завершению торгов американская валюта стоила 26,5/26,52 грн.

Евро также начал расти, открыв торги со значениями 29,91/29,93 грн, в 17 часов показатели были следующие – 30,05/30,07 грн.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как курс доллара может ударить по кредитам для украинцев.

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