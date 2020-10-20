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Гривня ослабла: курс доллара и евро вырос в Украине

20 октября, 08:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 20 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,38 грн;
  • 1 евро – 33,43 грн;
  • 10 российских рублей – 3,65 грн.
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По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара повысился еще на копейку после роста на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 13 по 20 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 13 копеек.

Эксперты считают, что курс доллара в Украине вошел в "зону неопределенности", но тренд к девальвации гривни еще не закончился. Специалисты ждут, что через неделю доллар на межбанке может торговаться около 28,5 гривни, а наличный доллар в банках – до 28,6 гривни.

Курс евро 20 октября вырос сразу на 13 копеек после повышения на 12 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей повысилась на две копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В тренде
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В понедельник, 20 октября, доллар на межбанке вырос на три копейки в покупке и в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,38/28,40 грн (покупка/продажа). Евровалюта при этом подорожала на 18 копеек в покупке и 19 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,43/33,46 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Также новости "Сегодня" рассказывали, как украинцы реагировали на сентябрьский скачок курса:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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