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Гривня ослабила позиции: что будет с курсом в начале недели

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
8 октября, 16:54
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Национальный банк Украины рассчитал восстановительную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 11 октября
Доллар в Украине снова изменился в цене
Доллар в Украине снова изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 11 октября:

8.1011.10Изменение
1 доллар США26,33 грн26,35 грн+0,02
1 евро30,44 грн30,47 грн+0,03

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на 8 октября, доллар подорожал на 2 копейки, а евро- на 3 копейки.

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Что происходит на валютном рынке

Курс гривны в пятницу, 8 октября, откатывается к уровню 26,36 гривен за доллар. Рынок остается во власти продавцов, которые доминируют последние недели, позволяя гривне рекордно укрепляться, рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии "Сегодня".

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"НБУ не особо сдерживает тенденцию, позволяя гривне укрепляться и дальше. В то же время покупатели валюты не проявляют себя. Страна медленно входит в жесткие эпидемиологические ограничения (с 10 октября Харьковская и Херсонские области в красной зоне), что сдерживает импорт", – заявил эксперт.

Между тем нерезиденты возобновили выход из ОВГЗ. За последние 5 дней нерезиденты снизили портфель в ОВГЗ на 1 млрд гривен. Напомним, что размещение Минфином бондов во вторник оказалось слабым, и нерезиденты были пассивны.

Однако, рынок все также продолжает игнорировать энергетические, эпидемиологические и политические риски.

Среди новостей выделим планы до конца недели закончить работу над меморандумом с МВФ о продлении текущей программы на шесть-девять месяцев. Однако кредита от Фонда не ожидаем в этом году, рассказал Шевчишин.

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Что будет с курсом в 2022 году

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, небольшая девальвация может быть даже полезной для украинской экономики.

Эксперт считает, что в начале 2022 года стоит ожидать курса27,5 грн/долл, а к концу года данный показатель составит примерно 27,8-28 грн/долл.

А вот Андрей Шевчишин имеет менее оптимистичный прогноз. По его мнению, при стабильной ситуации коридор среднего курса составит 28,3-28,9 грн/долл., а в случае негативного сценария может подскочить до 33-35 грн/долл.

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