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Гривня окрепла: Нацбанк обновил официальный курс доллара

26 апреля, 16:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 27 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 26 апреля:

26.0427.04Изменение
1 доллар США27,90 грн27,86 грн- 0,04
1 евро33,67 грн33,65 грн- 0,02
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По сравнению со значениями 26 апреля доллар подешевел еще на четыре копейки после резкого падения на 16 копеек накануне. По итогам недели – с 20 по 27 апреля – украинская валюта укрепилась по отношению к американской на 15 копеек. К слову, эксперты уже объяснили, какого курса доллара ждать на майские и Пасху.

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Курс евро тоже упал – на две копейки после снижения 14 копеек днем ранее.

Видео: Сегодня
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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