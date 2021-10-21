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Гривня не сдается. Что будет с долларом в ближайшее время

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
21 октября, 16:26
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 22 октября
НБУ изменил курс валют
НБУ изменил курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу 22 октября:

21.1022.10Изменение
1 доллар США26,21 грн26,2 грн-0,01
1 евро30,48 грн30,49 грн+0,01

Гривня снова продолжает тренд на укрепление. По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара стал ниже на 1 копейку, а евро, наоборот, подорожал на 1 копейку.

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Что будет с курсом доллара

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня", что ожидает до конца текущей недели рост гривни к доллару до 26,00. А вот единая европейская валюта, судя по всему, упадет до отметки 30,25.

"Эпидемиологическая ситуация в Украине по-прежнему оказывает негативное влияние на деловую активность. По этой причине импортеры практически не выходят на межбанк для покупки иностранных валют. Дальнейшая динамика курса доллара США к гривне будет зависеть от действий НБУ", – отмечает эксперт.

В среду гривна продолжила укрепляться относительно доллара США. НБУ вчера был едва ли не единственным покупателем иностранных валют на рынке. Регулятор приобрел около 75 млн долларов США. Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 26,21, курс евро ослаб до отметки 30,52.

"Вчера Верховная Рада приняла закон о независимости Нацбанка, что было одним из главных условий МВФ для дальнейшего сотрудничества. Благодаря этому Украина с высокой долей вероятности получит 1,4 млрд долларов США по программе "Stand-by" еще до конца нынешнего года", – говорит аналитик.

Он считает, что все это должно позитивно повлиять на настроения зарубежных инвесторов.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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