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Гривня крепнет: доллар в Украине подешевел до минимума с декабря

4 февраля, 16:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 5 февраля

На пятницу, 5 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

04.0205.02Изменение
1 доллар США28,00 грн27,89 грн- 0,11
1 евро33,64 грн33,45 грн- 0,19
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По сравнению со значениями 4 февраля доллар подешевел еще на 11 копеек после падения курса на шесть копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс доллара пробил вниз психологическую отметку в 28 гривен впервые с 14 января. А в целом доллар подешевел до минимума с 21 декабря 2021 года.

За неделю – с 29 января по 5 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 30 копеек.

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Курс евро тоже продолжил движение вниз. Евровалюта подешевела на 19 копеек после снижения курса на 15 копеек днем ранее. Евро опустился еще ниже отметки в 34 гривни. Так дешево евро не стоил с конца ноября 2020 года.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

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Источник: Сегодня

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