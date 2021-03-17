На сегодня, 17 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,65 грн;

1 евро – 32,96 грн;

10 российских рублей – 3,80 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на копейку после падения курса на девять копеек в предыдущий банковский день. А за неделю – с 10 по 17 марта – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек.

Курс евро 17 марта тоже повысился на копейку после падения на 13 копеек днем ранее. Евровалюта остается ниже психологической отметки в 33 гривни.

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Стоимость 10 российских рублей 17 марта повысилась на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 16 марта, доллар на межбанке подорожал на 13 копеек в покупке и на 14 – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,74/27,76 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,03/33,06 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде Гривня держится: официальный курс валют на 17 марта

Прогнозы курса доллара

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

→ Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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