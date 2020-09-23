Грабительские займы "под 0%": как украинцы попадаются на уловки кредиторов (видео)

В Украине есть целые села, осаждаемые коллекторами из-за микрозаймов, выросших на сотни тысяч гривен

С удивительными превращениями украинцы сталкиваются каждый день – как "ноль процентов" из рекламы микрозаймов превращается в сотни процентов годовых. На что обращать внимание, листая договор микрозайма, чтобы не остаться ни с чем?

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В Черкасской области есть небольшое село Иваньки. Численность населения в нем составляет около трех тысяч человек. И большинство местных уже привыкло к постоянным звонкам коллекторов. Госпоже Рабудзей Мелании, например, настойчиво звонят уже полтора года.

"Я гипертоник, а оно немного меня будоражит", – жалуется женщина.

От нее настойчиво требуют передать одному из жителей деревни, чтобы срочно погасил кредит. Просьб оставить госпожу в покое коллекторы не понимают, хотя просьбы формулировались и в цензурной, и в нецензурной форме уже. Мать эзаемщика от комментариев отказалась. Только сказала, что сын уехал в Чехию на заработки. А сколько у кого занимал – женщина не знает:

"Он даже не говорит сколько, чтобы я не переживала".

Кто-то вынужден продавать земельные паи, чтобы оплатить кредит. Уже привычная для этого села история: сын или дочь поехали учиться в большой город и там набрали кредитов, не понимая условий их предоставления в микрофинансовых организациях. Тогда и начинается "обзвон" всего села: "Верните долги!"

"Родители платят кредиты. А что делать? Бабушки, дедушки – кто в деревне живет. Потому молодежь убегает, что им здесь делать?", – рассказывает еще одна жительница села Галина Сидоренко.

Наиболее привлекательными рекламный ход МФО – надпись "0% по кредиту". Но со звездочкой рядом. Эти звездочки – это ссылки на несколько абзацев условий к предоставлению такого дарового кредита от МФО.

"Недобросовестные кредиторы могут заключить сюда скрытую уловку – первые несколько дней бесплатно, а потом платно. И потом же, если посмотреть договор, сколько придется платить в конце срока, то будет очевидно, что это будут не копейки, и не ноль", – Виталий Соловьев, директор по маркетингу микрофинансовой организации.

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Поэтому первое, что нужно найти в договоре – строчку о том, в течение какого времени действует "нулевая" или другая льготная ставка кредита. Какие пени и штрафы. Далее – сколько всего придется платить за пользование ссудой. Зачастую встречается цифра 2% в день, в год это получается более 700%. Поэтому, если вы заняли 2000 гривен на 30 дней, придется вернуть уже 3200. И это если вас не будут штрафовать за несвоевременное осуществление платежей.

"Есть компании, которые с тела займа в 2000 гривен за полтора года могут насчитать 200 тысяч. Если вас обязывают уплатить штраф и пеню, сумма которых больше той, которая выписана в договоре – это повод идти в суд и требовать признать недействительной кредитное соглашение", – отмечает Татьяна Новикова, соучредитель общественной организации "М.А.Д.".

"Банки и финансовые организации они очень любят начислить очень большие штрафы и пени ни за что, с которым многие заемщики не согласны. В таком случае заемщик имеет право пойти в суд и оспорить эти незаконно начисленные пени и штрафы", – объясняет Виталий Белько, председатель ОО "Группа Взаимопомощь".

Особенно внимательным надо быть, когда оформляете кредит в интернете. Подпись под договором в некоторых случаях означает, что заемщик соглашается с внутренними правилами предоставления кредита, положения которых могут отличаться от условий договора не в пользу заемщика.

"Подписью заемщик подтверждает присоединение к этому договору. Но лицо имеет право на сайте финансовой компании его увидеть, распечатать.В одностороннем порядке изменять егоне имеют права. Должно быть выслано предупреждение за 30 дней о том, что что-то меняется в этих договорах", – говорит Ольга Лобайчук, начальник управления Национального банка Украины по защите прав потребителей финансовых услуг.

Если вы погасили кредит, надо получить справку об этом в МФО, чтобы потом не выяснилось, что вы вроде должны еще несколько десятков гривен, на которые набежала многотысячная пеня.

"Конечно, нужно получать справку о погашении кредита, потому что это финансовое обязательство. Чтобы в будущем не возникло никаких вопросов", – утверждает адвокат Ярослава Авраменко.

Но что делать, если вернуть кредит и проценты по нему вы не можете? Об этом – в следующих материалах цикла.

А тем временем Верховная Рада ограничила проценты и штрафы МФО. В Закон Украины "О потребительском кредитовании" внесены правки, на основании которых действие данного предписания теперь касается всех микрокредитов. Ранее данный закон не распространялся на кредиты, сумма которых не превышала одной минимальной заработной платы или же срок действия договора которых не превышал 30 дней.

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Что очень важно в сложившейся ситуации, ведь количество просроченных кредитов МФО выросло во время карантина. Причем, настолько, что некоторые организации на период карантина остановили кредитование

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