Гороховский: "Давайте перестанем покупать эти ср**ные доллары! От войны они не спасут нас"

Гороховский говорит: начнется война — доллары не спасут

Олег Гороховский призвал не покупать доллары по нынешнему курсу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, monobank

Соучредитель Monobank Олег Гороховский призвал украинцев не покупать массово доллары по нынешнему курсу.

Об этом он заявил в Telegram.

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Гороховский говорит, что независимо от того, будет война или нет, больно ли ударит по экономике страны и по ее людям курс чуть ниже 30 грн, нашим "доброжелателям" это "на руку".

Ослабленная Украина выгодна всем: и Западу (забирающему отсюда трудоспособное население и диктующему нам условия или советы), и России, которая всеми силами объясняет своим гражданам, что "сыто жить в монархии лучше, чем свободно в банановой республике".

"Но есть одно "но". Слабая Украина невыгодна нам с вами. Тут наша Родина, наша земля, тут растут наши дети и живут наши родители, тут мы радуемся и грустим, никуда не хотим уезжать и никого не собираемся бояться. Мы сами хотим решать как нам жить и что выбирать" , – написал Гороховский в Telegram.

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"И если уж мы готовы с оружием идти и защищать свою Родину и рисковать своей жизнью, то почему бы нам не рискнуть самым малым — "призрачной потерей на курсе" и не поддержать самих себя" , – добавил он.

Олег Гороховский призвал украинцев не покупать доллары, ведь он убежден, что в случае начала войны, они не спасут ни одного из нас.

Бросились покупать доллары у Monobank

27 января Monobank ошибочно установил курс доллара, где разница между покупкой и продажей составляла 76 коп, а это гораздо лучше, чем на рынке в целом.

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Менеджер, отвечающий за валютные курсы, ошибочно стоимость покупки доллара отметил как 28,79 грн, а продажи – 28,03 грн.

"Сладкий" курс простоял 25 минут. Украинцы купили долларов на 4,5 млн грн, а ущерб от ошибки составил 150 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, что Monobank предупредил о случаях мошенничества, связанных с созданием различных платформ якобы от банка.

Вместе с экспертами мы также разбирались, как вторжение России в Украину нанесет удар по курсу доллара.