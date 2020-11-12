Глава Pfizer избавился от части акций после успеха вакцины от COVID-19

Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла получил 5,6 млн долларов на продаже акций этой компании. Бурла продал свои акции после того, как их цена подскочила на 15% за день из-за новостей об успехе испытаний вакцины от COVID-19.

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Такие данные поступили в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, передает Интерфакс-Украина.

Бурла продал 132,508 тысяч акций компании (более 60% своего пакета) по цене 41,94 за акцию. Рыночная стоимость акций уже упала до 38,52 долларов. Несколько других топ-менеджеров Pfizer также продали акции компании.

В Pfizer отмечают, что продажа акций была авторизована еще в феврале и подтверждена. Это было частью плана, подготовленного в соответствии с требованиями SEC для инсайдеров компаний, которые торгуются на бирже. Такие планы дают возможность инсайдерам продавать акции на заранее определенных условиях.

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Напомним, вакцину Pfizer разрабатывала совместно с BioNTech. Компании сообщили, что препарат показал эффективность в 90%. Теперь вакцина должна получить разрешение регулирующих органов. Компании готовы обсуждать полученные результаты исследований с регуляторами различных стран мира, чтобы добиться регистрации препарата и к концу года выпустить 50 млн доз лекарства, а в следующем году – уже 1,3 млрд доз.

При этом в ЕС ранее допустили, что вакцину от COVID-19 создать не удастся.

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