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Глава Pfizer избавился от части акций после успеха вакцины от COVID-19

12 ноября, 14:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Бурла получил от продажи 5,6 млн долларов

Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла получил 5,6 млн долларов на продаже акций этой компании. Бурла продал свои акции после того, как их цена подскочила на 15% за день из-за новостей об успехе испытаний вакцины от COVID-19.

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Такие данные поступили в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, передает Интерфакс-Украина.

Бурла продал 132,508 тысяч акций компании (более 60% своего пакета) по цене 41,94 за акцию. Рыночная стоимость акций уже упала до 38,52 долларов. Несколько других топ-менеджеров Pfizer также продали акции компании.

В Pfizer отмечают, что продажа акций была авторизована еще в феврале и подтверждена. Это было частью плана, подготовленного в соответствии с требованиями SEC для инсайдеров компаний, которые торгуются на бирже. Такие планы дают возможность инсайдерам продавать акции на заранее определенных условиях.

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Напомним, вакцину Pfizer разрабатывала совместно с BioNTech. Компании сообщили, что препарат показал эффективность в 90%. Теперь вакцина должна получить разрешение регулирующих органов. Компании готовы обсуждать полученные результаты исследований с регуляторами различных стран мира, чтобы добиться регистрации препарата и к концу года выпустить 50 млн доз лекарства, а в следующем году – уже 1,3 млрд доз.

При этом в ЕС ранее допустили, что вакцину от COVID-19 создать не удастся.

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