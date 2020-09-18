Глава Минфина о долгах Украины: все очень просто, не вижу проблем

Украина берет кредиты, чтобы вернуть старые долги, и только в тех объемах, которые позволят рассчитаться с заемщиками.

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Об этом заявил глава Министерства финансов Сергей Марченко в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"О долгах. Нас обвиняют, что мы раздуваем, какие-то пирамиды создаем. Все очень просто: мы заимствуем ровно тот объем, который мы должны отдать. Большая часть займов – это наши внутренние займы. То есть, мы перекредитуем наши долги внутренние за счет новых обязательств. Я не вижу в этом абсолютно никакой проблемы", – подчеркнул он.

Марченко выразил уверенность в том, что "финансисты, которые понимают ситуацию, скажут: Минфин делает свою работу".

"Что касается дефицита – есть все возможности его обеспечить. Я не вижу проблемы профинансировать дефицит, который меньше, чем в этом году. Один процент дефицита "стоит" 45 миллиардов гривен. Мы всего расходы увеличили на 60. Если мы говорим про 45, значит, нам нужно сокращать. Я предлагаю: скажите, где сокращать? Мы готовы услышать, парламентская дискуссия для того и есть", - объяснил министр.

Напомним, по данным Минфина, в июле государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 3,79% в гривне – до 2,355 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 0,04%, до 85,05 млрд долларов.

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Чтобы справиться с выплатами по госдолгу в 2020 году, Украине необходима помощь Международного валютного фонда (МВФ). Украина и МВФ уже заключили соглашение о новой программе stand-by. Она рассчитана на 18 месяцев, а общий объем составляет около 5 млрд долларов. Средства будут предоставлены четырьмя траншами.

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